Irmã Nazzaro: a esperança das peregrinações à Terra Santa não foi cancelada

A nova diretora da "Opera Romana Pellegrinaggi" agradece ao Papa e ao vigário geral da diocese de Roma por tê-la escolhido como a primeira mulher a dirigir o departamento para a Pastoral das Peregrinações do Vicariato de Roma. “Chamada a transmitir o amor de Cristo no mundo através do caminho da beleza”. O Jubileu de 2025 em primeiro lugar entre as prioridades.

Federico Piana - Vatican News



Ao Papa Francisco e ao vigário geral da diocese de Roma, o arcebispo Baldo Reina, ela agradece do fundo do coração: “sou muito grata porque fui chamada a transmitir o amor de Cristo ao mundo através do caminho da beleza”. Uma missão que Ir. Rebecca Nazzaro sente ainda mais sua depois de ter sido nomeada, em 19 de outubro, como a nova diretora do departamento para a Pastoral das Peregrinações, a Opera Romana Pellegrinaggi, entidade especializada em peregrinações do Vicariato de Roma. “E para nós, a beleza brilha nos lugares tocados pelos peregrinos, lugares carregados de história, cultura e fé”, explicou ela em entrevista à mídia vaticana.



Toque feminino



Superiora geral das Missionárias da Divina Revelação, 67 anos, Ir. Rebecca é a primeira mulher a ser escolhida para liderar a Pastoral das Peregrinações. Mas essa é uma novidade que não a surpreende tanto: “as mulheres, especialmente as consagradas, sempre tiveram um papel muito importante na Igreja. Basta pensar nas escolas, nos hospitais, nos dispensários, no cuidado com os pobres, com os prisioneiros. Um mar de caridade no qual a mão feminina tem desempenhado um papel de liderança por séculos, na simplicidade do amor por Jesus”.

Apenas alguns dias após assumir o cargo, Nazzaro começou a considerar os desafios que a aguardam. O primeiro deles, talvez um dos mais importantes e árduos, será o Jubileu de 2025. “Antes de tudo, temos um desejo: as pessoas que chegarão a Roma não devem receber apenas um bom acolhimento material, acomodação, alimentação, transporte. Elas terão que ser capazes de encontrar a espiritualidade”. As belezas artísticas e arquitetônicas que Roma oferece serão a principal ferramenta para comunicar a fé, para tornar conhecida a história da Igreja e seu futuro.



Iniciativas entusiasmantes

Há muitas ideias interessantes em andamento. A diretora da Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) não as enumera todas (seriam muitas), mas as que ela menciona com entusiasmo fazem com que se entenda como o Ano Santo que se aproxima será uma ocasião que ela não quer perder: “pensamos, por exemplo, em ‘Peregrinos por um dia’, que permitirá que aqueles que desejarem possam participar de uma Audiência Geral com o Papa ou do Angelus e depois passar pela Porta Santa de uma das basílicas. Ou, oferecemos a possibilidade de um programa de três dias e duas noites de visitas guiadas à fascinante descoberta da Roma Cristã”. Sem mencionar que os peregrinos terão a oportunidade de admirar as basílicas, igrejas e monumentos do centro histórico em várias rotas que a ORP já ativou com modernos ônibus panorâmicos.



Terra Santa no coração



Outro desafio delicado a ser administrado será aquele imposto pela situação dramática e sangrenta no Oriente Médio. “O coração de nossas peregrinações”, admite a freira, ”costumava ser a Terra Santa. Mas agora o eixo mudou. As peregrinações a Roma e aos locais italianos que são o coração do cristianismo aumentaram, e depois Lourdes, Fátima, Santiago de Compostela: o bom, no entanto, é que a peregrinação não está morta, ela permanece, porque é a paráfrase da vida. O homem sente a necessidade de caminhar para alcançar a meta, que para nós é o Reino dos Céus".

E, no entanto, seria um erro pensar que as peregrinações à Terra Santa foram canceladas: “mesmo assim, nós as programamos até o primeiro semestre de 2025, porque nossa esperança é que, de um momento para o outro, possamos finalmente recomeçar”. Até mesmo aquelas na Turquia, seguindo os passos dos apóstolos, já foram agendadas: “aqui iremos, entre outras coisas, para um aniversário importante: o aniversário de 1700 anos do Concílio de Nicéia; já existem datas. É claro que devemos sempre levar em conta a evolução da situação”.



Coesão de intenções



O toque feminino que a Irmã Rebecca pensou em dar à sua nova gestão dos peregrinos da Opera Romana é resumido por uma palavra-chave que está muito próxima do seu coração e que ela gostaria que se tornasse uma palavra de ordem para todos aqueles que trabalham com ela: colaboração. “Eu gostaria”, explica ela, ”que nossa comunidade se tornasse um exemplo a ser seguido. Quanto mais vivenciarmos uma coesão de propósito com sinceridade e aceitação, mais coisas boas poderão ser feitas para o bem comum. Todos nós somos chamados a remar na mesma direção”.