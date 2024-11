Sete novos diáconos transitórios serão ordenados na Arquidiocese de Vitória (ES)

Desde 2019 o arcebispo dom Dario Campos tem enviado os diáconos transitórios para exercer um período de missão na Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, Estado do Pará, "um fraternal momento de evangelização, colaboração e missionariedade, oportuno para atender o pedido do Santo Padre de sermos uma Igreja “em saída” e em estado permanente de missão", como explica o seminarista Pedro Nunes Gouveia.

A Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo e sua casa de formação dos futuros presbíteros, o Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora da Penha, tem a alegria de anunciar a eleição ao Diaconato transitório de sete de seus Seminaristas, número histórico em décadas desde a sua fundação. São eles: ANTONIO VITOR FAVERO Paróquia de origem: Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves-ES;

Paróquias em que exerceu pastoral: São Francisco de Assis, Laranjeiras, Serra-ES; Bom Jesus, Novo Horizonte, Cariacica-ES; Bom Pastor, Praia da Costa, Vila Velha-ES. Antônio Favero ARTHUR CRISTO DA SILVA Paróquia de origem: São João Paulo II, Itaparica, Vila Velha-ES;

Paróquias em que exerceu pastoral: São José, São José, Guarapari-ES; São Pedro, Jacaraípe, Serra-ES; Sagrado Coração de Jesus, Itaquari, Cariacica-ES. Arthur Cristo da Silva JACOB MARIANO PIMENTEL FIRME Paróquia de origem: Nossa Senhora da Conceição, Viana-ES;

Paróquias em que exerceu pastoral: Virgem Maria, Itacibá, Cariacica-ES; Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES; Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praia da Costa, Vila Velha-ES. Jacob Pimentel JOÃO LUÍS CAÇANDRE Paróquia de origem: Sant’Ana, Marechal Floriano-ES;

Paróquias em que exerceu pastoral: São José, São José, Guarapari-ES; São Pedro, Jacaraípe, Serra-ES; Nossa Senhora da Glória, Glória, Vila Velha-ES; Virgem Maria, Itacibá, Cariacica-ES. João Caçandre MARWIN AMARAL MARTINS Paróquia de origem: São João Batista, Cariacica-ES;

Paróquias em que exerceu pastoral: Nossa Senhora da Penha, Jardim Limoeiro, Serra-ES; Bom Pastor, Praia da Costa, Vila Velha-ES; São Francisco Xavier, Iriri, Anchieta-ES; Nossa Senhora da Penha, Flexal, Cariacica-ES. Marwin Martins PEDRO NUNES GOUVEIA Paróquia de origem: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praia da Costa, Vila Velha-ES;

Paróquias em que exerceu pastoral: Santa Mãe de Deus, Ibes, Vila Velha-ES; Nossa Senhora da Penha, Flexal, Cariacica-ES; Sagrada Família, Jardim Camburi, Vitória-ES. Pedro Gouveia RODRIGO ALMEIDA SIMÕES Paróquia de origem: Nossa Senhora da Conceição, Viana-ES;

Paróquias em que exerceu pastoral: São José, Maruípe, Vitória-ES; Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES; São Sebastião do Alto Guandú, Afonso Cláudio-ES; São Lucas, Novo México, Vila Velha-ES. Rodrigo Simões Os diáconos transitórios são aqueles que recebem o primeiro grau da ordem A Santa Missa com o rito de Ordenação Diaconal terá lugar na Catedral Metropolitana de Vitória, no sábado, 28 de dezembro, às 9 horas. Os diáconos participam de modo especial na missão e graça de Cristo. São marcados pelo sacramento da Ordem com um sinal configurando-se a Cristo, que se fez "diácono", isto é, servidor de todos. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir ao Bispo e aos Padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo à Eucaristia, distribuir a Comunhão, assistir ao Matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir os funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Os diáconos transitórios são aqueles que recebem o primeiro grau da ordem, em função de receberem o segundo: o presbiterado. Neste caso, apenas os homens solteiros e dispostos a viverem o celibato em preparação ao sacerdócio. As ordenações são ocasião de grande júbilo para a comunidade do Seminário e para a toda a Arquidiocese: são fruto do auxílio do Povo de Deus, da entrega dos vocacionados e da dedicação da equipe de formação. *Arquidiocese de Vitória (ES)