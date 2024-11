Santo Agostinho, mestre da fé, da razão e da busca de Deus para a Igreja hoje

Registro do Congresso "Sub Regula Augustini" no Augustinianum, em Roma

“Sub Regula Augustini” é o tema do encontro internacional que está sendo realizada no Instituto Patrístico Augustinianum de Roma. Mais de uma centena de especialistas, acadêmicos, religiosos, religiosas e freiras de todo o mundo estão reunidos desde segunda-feira para refletir sobre a influência do pensamento agostiniano ao longo dos séculos. Destacou-se a constante referência dos últimos papas ao Pai da Igreja, propondo-o como um mestre cujo testemunho continua sendo válido.

Mais de uma centena de especialistas, acadêmicos, religiosos, religiosas e leigos, de diferentes países do mundo, estão participando do Congresso Internacional “Sub Regula Augustini. A recepção na ordem da figura e da doutrina de Santo Agostinho na vida religiosa ao longo da história”, no Pontifício Instituto Patrístico Augustinianum de Roma. Promovido pela Comissão Internacional para o Pontifício Instituto Patrístico e Estudos Agostinianos, em colaboração com o Instituto Histórico Agostiniano, o evento, que começou na segunda-feira passada, terminará amanhã, 22 de novembro, com uma visita à cidade de Viterbo. A visita será feita ao convento agostiniano renascentista, que conta com um magnífico claustro com afrescos que contam histórias do bispo de Hipona e episódios bíblicos, e à igreja da Santíssima Trindade. Na tarde de quinta-feira, às 18 horas, ocorreu uma celebração litúrgica na basílica de Santo Agostinho, em Campo Marzio. Pela manhã desta quarta-feira, os participantes foram à Praça de São Pedro para a audiência geral do Papa Francisco, que os saudou.

Santo Agostinho mestre para nosso tempo

O religioso agostiniano Kolawole Chabi dedicou esta manhã um discurso à influência de santo Agostinho no magistério dos últimos pontífices, destacando a constante referência dos últimos papas em encíclicas, discursos e homilias à herança agostiniana. Com o objetivo de propor o bispo de Hipona “também para nosso tempo como um mestre”, cuja visão de fé e razão e a busca constante de Deus continuam sendo válidas na Igreja contemporânea. Começando com Pio XI, o acadêmico mencionou a encíclica Ad Salutem humani, onde é enfatizada a influência duradoura na teologia cristã, na filosofia e na cultura ocidental dos escritos do grande pai da Igreja. Pio XII, por outro lado, reconheceu o Hiponense como um guia espiritual e intelectual, elogiando, em particular, sua capacidade de articular claramente questões morais e teológicas e de responder aos desafios de seu tempo com sabedoria e profundidade. O padre Chabi também falou de como João XXIII havia encontrado em Santo Agostinho um exemplo de abertura, conversão e busca incansável da verdade, e recordou que Paulo VI gostava tanto da difusão do pensamento de Agostinho que desejou pessoalmente inaugurar o Augustinianum em 4 de maio de 1970. João Paulo II também elogiou a profundidade intelectual e espiritual do bispo de Hipona, “considerando-o alguém que tem algo a oferecer a todo ser humano de nosso tempo”. São incontáveis as citações agostinianas em Bento XVI, que “tinha uma admiração especial por Santo Agostinho”. No próprio Ratzinger emerge “uma fé que não tem medo de dialogar com a cultura e a filosofia contemporâneas, seguindo o exemplo de Santo Agostinho, que buscava compreender a fé através do intelecto”, continuou o clérigo, mencionando, além disso, a primeira encíclica Deus caritas est, na qual o pontífice alemão afirma que deve muito ao pensamento de Santo Agostinho.

Citações do Papa Francisco

Finalmente, o padre Chabi assinalou que o Papa Francisco também se refere a Agostinho em várias ocasiões. Como, por exemplo, em 15 de setembro de 2022, no voo de Nur-Sultan de volta a Roma, no final da visita apostólica ao Cazaquistão, quando ele pediu para “ler o comentário de Santo Agostinho sobre os pastores (Sermão 46)”, acrescentando que “se faltar o coração do pastor, não há trabalho pastoral”. E mesmo em sua recente carta encíclica Dilexit nos, Francisco cita o Doutor da Graça quatro vezes. Em particular, no parágrafo 103, ele destaca que Agostinho “abriu o caminho para a devoção ao Sagrado Coração como um lugar de encontro pessoal com o Senhor”, especificando que para ele “o peito de Cristo não é apenas a fonte da graça e dos sacramentos”, mas também “a origem da sabedoria mais preciosa, que é a de conhecê-lo”.

A espiritualidade agostiniana nas diferentes formas de vida

Durante os trabalhos do Congresso, foi dado amplo espaço aos relatórios sobre a influência do grande pai da Igreja no monaquismo , nas ordens religiosas e nas famílias que vivem de acordo com suas regras. Mas também foi examinada em profundidade a iconografia do bispo de Hipona e seu impacto na espiritualidade agostiniana ao longo dos séculos. Também se deu espaço à hagiografia agostiniana masculina, à santidade e à mística nas mulheres e, novamente, ao movimento feminino agostiniano, às congregações de vida apostólica agregadas à Ordem de Santo Agostinho e a relação com os leigos, e também à presença do Doutor da Graça no recente Magistério da Igreja. E na tarde desta quarta-feira, o padre Rocco Ronzani, prefeito do Arquivo Apostólico Vaticano, enfocou o laicato agostiniano e a espiritualidade na vida e nos apostolados da Ordem. O padre Ronzani explicou que a relação com os leigos na Ordem Agostiniana, assim como esta nasceu “no processo de reforma e de renovada evangelização da sociedade medieval europeia”, se desenvolveu na origem da própria ordem mendicante. De fato, “alguns dos grupos religiosos” que se uniram a ela, “entre 1244 e 1256, também surgiram do desejo de numerosos leigos de levar uma vida verdadeiramente apostólica”.

As formas de colaboração dos leigos

Houve diferentes formas de colaboração dos leigos na família religiosa agostiniana, disse o padre Ronzani, mas pelo menos três “de participação na vida e no apostolado da ordem, desde suas origens”. A primeira, a oblação, poderia ter sido a inserção nas comunidades dos frades ou o leigo levava uma vida externa. Foram precisamente os oblatos externos, então institucionalmente unidos em grupos “que, de alguma forma, refletiam a vida das comunidades religiosas e prolongavam sua experiência no mundo secular”, que deram origem à Ordem Terceira, com “leigos e leigas que levavam não apenas uma vida ascética, mas também a vida comum”, que em alguns casos foram o “primeiro núcleo dos institutos religiosos que surgiram na idade moderna e contemporânea e que eram afiliados à ordem”. Embora, acrescentaram os religiosos agostinianos, “não raros grupos de mulheres, oblatos e terciários, por meio de processos às vezes complexos, tornaram-se verdadeiros mosteiros de vida contemplativa”. O terceiro e último grupo de leigos era o das confrarias ligadas ao culto, especialmente à Virgem Maria e aos santos da ordem.