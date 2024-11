Quanto pesa a fome de uma criança

Um escritor e pedagogo escreveu: “quanto pesa a lágrima de uma criança? A lágrima de uma criança desobediente pesa menos do que o vento, a de uma criança faminta pesa mais do que a terra inteira.”

A morte é uma das poucas certezas da vida. Ela é o fim de um curso natural ou acontece por outros motivos, muitas vezes trágicos: catástrofes, acidentes e doenças. Ela atinge toda morte que não é a conclusão natural da vida, atinge o sofrimento e a impotência de não ser capaz de evitá-la. As guerras são todas injustificáveis, o sofrimento e a dor não são quantificáveis para qualquer ser humano de qualquer idade, raça, nacionalidade, para qualquer ser humano que tenha vivido em qualquer época histórica.

A guerra que atingiu a Terra Santa e o Oriente Médio não é mais ou menos devastadora do que outras, mas choca pelo número altíssimo de crianças que morreram, foram feridas e ficaram incapacitadas para o resto da vida. Essa guerra e todas as outras que estão presentes no mundo de hoje chocam porque as vemos e ouvimos sem estar lá e, graças à tecnologia, elas chocam porque tomamos conhecimento, em tempo real, do sofrimento de crianças e de tantos seres humanos e não há nada que possamos fazer. Não podemos correr e escavar para salvar os feridos sob os escombros, não podemos nos envolver em mortalhas e enterrar os pequenos corpos sem vida de vítimas inocentes. Não podemos dar apoio com comida e água, não podemos curar as feridas do corpo e da alma, não podemos dar um sorriso, um brinquedo ou um doce, não podemos nos sentar ao lado de uma criança e ler um conto de fadas juntos. É essa impotência que choca e destrói!

A história nos trouxe notícias, dados e números de massacres, excídios, extermínios, genocídios: qualquer outro nome que dermos a essas brutalidades jamais dará razão e justificativa à tragédia do mal. Mas esses números e brutalidades não puderam ser evitados porque foram revelados depois de terem sido cometidos. Agora vemos, ouvimos e aprendemos sobre o mal ao vivo e não com seguimos deter as armas e mudar os corações!

Todos os dias vemos fotos e vídeos de crianças sofrendo, todos os dias vemos lágrimas que não conseguimos enxugar.

Quanto pesa sobre as consciências o sofrimento de uma criança? Quanto custará à humanidade a derrota de não deter aqueles que matam? Nos últimos dias, foi divulgado um vídeo no qual podemos ver algumas mulheres em Gaza correndo, carregando um pano no qual é colocado o corpo de uma pessoa. Elas correm para escapar de um ataque e, ao mesmo tempo, para enterrar o corpo de um ente querido; elas desafiam o perigo para dar, mesmo na morte, dignidade à vida.

Nessas imagens, vi a morte e a vida, vi a corrida para a salvação e a imobilidade daqueles que não podem mais se salvar, vi o amor e a solidariedade, vi os valores essenciais nos quais todo ser humano deveria se inspirar. Os mesmos valores que devem ter os homens e as mulheres que têm o destino do mundo em suas mãos, deixando de lado, ou melhor, anulando o desejo de supremacia, poder e autoritarismo. É necessário agora, imediatamente, considerar a paz como a única maneira possível de afirmar a verdade e a justiça de que este mundo precisa.

Se todos juntos pudermos compartilhar esses princípios essenciais, seremos capazes de entender a dor dos outros, seremos capazes de torná-la nossa e seremos capazes de fazer coisas boas, até mesmo derrotar as guerras.