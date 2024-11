Esta iniciativa da PUC-Rio também tem o objetivo de fortalecer as devoções a Guido Schäffer. Médico, seminarista e surfista, o carioca falecido aos 34 anos em 2009 é o mais novo Venerável brasileiro.

Vatican News

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) tem a alegria de anunciar a criação da “Cátedra Guido Schäffer de Esporte, Fé e Cultura”, com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e como desdobramento do primeiro encontro mundial de delegados da pastoral do esporte das Conferências Episcopais, ocorrido no dia 16 de maio de 2024, no Dicastério para a Cultura e Educação, em Roma.

Um dos principais desafios identificados pelos delegados foi o de se aprofundar a reflexão científica e acadêmica entre Fé (religião/espiritualidade) e Esporte, de tal modo que as universidades, particularmente as universidades católicas, pudessem também contribuir para este aspeto, o qual oferece uma necessária e maior fundamentação científica e acadêmica para o trabalho da pastoral do esporte e para o próprio Dicastério para a Cultura e Educação, que tem como uma de suas missões o promover a relação entre a Igreja e o mundo do esporte (Praedicate Evangelium, 154).

PUC-Rio cria a “Cátedra Guido Schäffer de Esporte, Fé e Cultura”

Esta iniciativa da PUC-Rio também tem o objetivo de fortalecer as devoções a Guido Schäffer. Médico, seminarista e surfista, o carioca falecido aos 34 anos em 2009 é o mais novo Venerável brasileiro, o que significa que já passou pela etapa mais demorada de um processo de canonização pela investigação minuciosa da vida de um Servo de Deus. O processo de beatificação de Guido foi aberto em 2015 e em 20 de maio de 2023 foi declarado Venerável após promulgação de decreto do Dicastério para a Causa dos Santos da Santa Sé que reconheceu suas virtudes heroicas.

A cátedra tem como objetivo explorar a interseção entre esporte, espiritualidade e cultura, promovendo o diálogo sobre como esses aspectos podem enriquecer a vida em sociedade e fortalecer os valores humanos, de modo especial para os jovens.

A “Cátedra Guido Schäffer” oferecerá atividades acadêmicas, encontros e eventos culturais voltados para estudantes, atletas e o público em geral, buscando aprofundar a relação entre fé e esporte, inspirando jovens a viverem com propósito e solidariedade.

Este projeto não só homenageia o legado de Guido Schäffer, mas também reflete o desejo de Dom Orani de ver a juventude cada vez mais integrada e participativa nas comunidades de fé e na construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

A Cátedra será lançada durante a celebração do Jubileu de Ouro Sacerdotal de Sua Eminência Dom Orani João Cardeal Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro, no Campus da PUC-Rio, da qual Dom Orani é o Grão-Chanceler.

Comemorando 50 anos de ordenação sacerdotal, Dom Orani é reconhecido pelo seu incansável trabalho pastoral e seu compromisso com a evangelização e o serviço à sociedade, especialmente nas áreas da educação, comunicação e promoção da paz.

O Cardeal Tolentino de Mendonça, Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, em mensagem por ocasião do Jubileu de Ouro Sacerdotal de Sua Eminência Dom Orani João Cardeal Tempesta fez questão de ressaltar: “A criação da "Cátedra Guido Schaffer de Esporte, Fé e Cultura", representa um passo fundamental no modo de olharmos o esporte como um campo emergente de evangelização. É emblemático que o Papa Francisco, na exortação apostólica Gaudete et Exsultate, das cinco caraterísticas da santidade que elenca no mudo atual, três coincidem com as caraterísticas que advém da experiência desportiva: a paciência e a mansidão, a ousadia e o ardor, e a oração constante (n. 112-157).”

Segundo o reitor, Pe. Anderson Antonio Pedroso, SJ, nos inspiramos no Papa Francisco, segundo o qual o esporte é um bem educativo e social: “Nesse sentido, queremos ser uma “universidade em saída”, que vá ao encontro das pessoas promovendo a amizade social. Dom Orani tem nos incentivado nessa direção. Acreditamos que a universidade católica seja um serviço à sociedade, promovendo ações que favoreçam todas as pessoas, especialmente aos mais pobres.”

Continua o reitor: “Vejo o esporte como um ecossistema que, além favorecer uma experiência comunitária, constrói naturalmente percursos baseados em talentos (vocações) pessoais, realizando as pessoas.

À luz da fé, o esporte pode mobilizar o melhor do ser humano. Mesmo em contextos de sofrimento, pode trazer alegria, despertar esperança e suscitar solidariedade. O esporte fala da vida em movimento, e deve estar à serviço dela”.