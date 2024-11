Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil encerra Capítulo Provincial

Este foi um Capítulo intermediário, ou seja, realizado na metade do mandato do atual Ministro provincial, que em novembro de 2021 foi eleito por 6 anos. O tema: “Rever, Atualizar e Anunciar”.

Adriana Rabelo - Província Franciscana da Imaculada Conceição

“Esperança é olhar para longe, olhar para o futuro. Ela abre o olhar para o que está por vir. Quem tem esperança tenta ganhar direção, orientação”. Assim, o Ministro provincial, Frei Paulo Roberto Pereira, exaltou o sentido da presença dos 107 frades participantes do Capítulo Provincial da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, encerrado nesta terça-feira, 12 de novembro.

Foram nove dias de reuniões, no Seminário Santo Antônio, em Agudos (SP). Durante esse período, os capitulares dos cinco Estados (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina), onde a Província mantém presença, se dedicaram à oração, à revisão da vida, à organização fraterna e à definição das perspectivas quanto ao futuro da evangelização e testemunho provinciais.

“Viemos a Agudos motivados pelo desejo de propósito de nos sentirmos ‘Chagados pelo Amor, Peregrinos da Esperança’”.

Voltados ao tema: “Rever, Atualizar e Anunciar” os frades debateram e refletiram sobre três linhas determinantes para a vida em fraternidade e o manutenção da instituição: Formação, Evangelização e, ainda, Economia e Administração.

Da esq. para dir. Frei Daniel Dellandrea, Frei Robson Luiz Scudela, Frei Volney José Berkenbroc, Frei Gustavo Wayand Medella (Vigário provincial), Frei Paulo Roberto Pereira (Ministro provincial), Frei Gilberto da Silva, Frei Diego Atalino de Melo, Frei Gilson Krammer

Este foi um Capítulo intermediário, ou seja, realizado na metade do mandato do atual Ministro provincial, que em novembro de 2021 foi eleito por 6 anos. O momento teve como proposta celebrar a revisão dos trabalhos realizados no primeiro triênio. Foi também tempo de revisitar o Plano de Evangelização da Província e refletir sobre como as prioridades assumidas têm sido, efetivamente, realizadas pelas fraternidades e obras.

Dentre os assuntos debatidos destacaram-se questões como o cuidado com os frades mais idosos, que hoje são maioria na Província, bem como as Vocações; Formação Permanente e Serviço de Justiça; Paz e Integridade da Criação (JPIC), além da Evangelização com as Juventudes e as questões ambientais de preservação da Casa Comum.

Cada decisão tomada revelou o propósito da história de doação e serviço de tantos frades que permitiram que a Província Franciscana da Imaculada Conceição viva em plenitude seus 350 anos, em 2025.

Frei Claudino Gilz, Coordenador da Comissão Preparatória do evento, disse que o Capítulo “foi um momento da escuta do Senhor, mas também da escuta dos irmãos com suas histórias”.

Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil encerra Capítulo Provincial

O Ministro geral, Frei Massimo Fusarelli, escreveu uma carta aos frades capitulares. O texto trouxe a marca de um irmão com profundo sentido de cuidado e proximidade, assim como ressaltou elementos percebidos em sua visita à Província, em 2023. O frade também mencionou a importância da saudável alternância dos ofícios, em vista da renovação criativa de novos olhares e mentalidades; a relevância da confiança fraterna, no sentido de que a partilha dos dons e receitas reforcem o compromisso com a pobreza e fraternidade.

No documento Frei Massimo chamou a atenção para superação de qualquer espírito de competição e divisão nascidos do individualismo e da busca de seguranças, para que os irmãos possam discernir novos caminhos na fidelidade aos que abraçaram ser e, juntos, trilhar passos no seguimento de Jesus Cristo, assim como fez São Francisco de Assis.

Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil encerra Capítulo Provincial

Eleição do novo Definitório provincial

Dentre as ações programadas para o Capítulo Provincial 2024 esteve a eleição do novo Definitório provincial. No último domingo, 10 de novembro, os frades elegeram os seis membros que formarão o novo governo da Província da Imaculada Conceição para o próximo triênio (2025-2027).

Os frades eleitos deverão colocar em ação as decisões capitulares, animando a Província em uma mesma direção. Os frades já haviam participado de uma prévia consulta, indicando nomes para o ofício. O momento foi uma mostra do sentido sinodal e fraterno da Província.

O novo Definitório provincial ficou definido da seguinte forma: Frei Robson Luiz Scudela, Frei Daniel Dellandrea, Frei Diego Atalino de Melo, Frei Volney José Berkenbrock, Frei Gilberto da Silva, Frei Gilson Krammer.

A Província Franciscana da Imaculada Conceição está presente no Brasil e em Angola. Em âmbito provincial, a animação e coordenação da vida e missão dos frades são feitas pelo Ministro provincial, Frei Paulo Roberto Pereira; com o Vigário provincial, Frei Gustavo Wayand Medella; e pelos Definidores provinciais. Estes atuam como um conselho para as diversas questões que competem o governo do Ministro provincial.