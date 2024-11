A missão de Irmã Pia gera luz às crianças cegas de Ruanda

"Gratidão, curiosidade, abertura e alegria que vem das pequenas coisas". Assim a Irmã Pia Gumińska descreve o amor divino que se revela nos pequenos que cuida no Centro Escolar e Educativo para Crianças Cegas de Ruanda.

Tomasz Zielenkiewicz

Com uma população de 14 milhões de habitantes, Ruanda é recordado por causa do aconteceu no início da década de 80. Naquele período, a Abençoada Virgem Maria apareceu às jovens de Kibeho. A Igreja Católica reconheceu oficialmente todas as aparições e peregrinos têm vindo de todo o mundo. Nas proximidades, encontra-se uma escola e um centro educativo para os cegos administrados pelas Irmãs Franciscanas Polonesas Servas da Cruz.

A fundação foi em 2008. Em 2009, foi inaugurada uma escola básica - a primeira para cegos em todo Ruanda. Há também duas escolas secundárias, uma delas especializada com diferentes módulos educativos. Atualmente, o centro é frequentado por 185 crianças. A equipe que trabalha no espaço é formada por duas religiosas da Polônia, uma do Quênia, três de Ruanda, além de vários funcionários leigos.

As crianças com problemas de visão no parquinho

A Irmã Pia Gumińska explica que contemplava a ideia de servir como missionária há anos. «Disse a Jesus que, se houvesse a necessidade, eu iria. Houve uma oferta das superiores, por isso quis conhecer esta jovem Igreja e vim para cá, com total abertura», salienta. As religiosas em Kibeho querem incutir nas crianças a ideia de Madre Rosa Czacka, fundadora da Congregação das Irmãs Franciscanas Servas da Cruz, agora Beata: «queremos mostrar-lhes que conseguem ser independentes e que podem demonstrar aos outros que a deficiência não impede o desenvolvimento e o sucesso. Queremos dar-lhes esperança através da nossa atividade».

No entanto, muitas das crianças das quais as religioas cuidam foram abandonadas pelas famílias. É por isso que muitas vezes chegam ao centro mais velhas, com 12 ou 13 anos. Os alunos da escola não são preguiçosos. Levantam-se cedo, começam o estudo individual às 6 da manhã, vão para a escola às 8 e ficam lá até às 17h. Depois da escola, têm atividades desportivas e, em seguida, novamente o tempo de estudo individual. O grupo inclui alguns alunos que se distinguem. Um deles é Jean de Dieu Niyonzima, que ficou em quinto lugar no país nos exames nacionais do final do ensino básico. Ele disse à imprensa local que gostaria de estudar jornalismo e línguas.

As religiosas estão muito orgulhosas de cada resultado dos seus protegidos. «As crianças são extremamente criativas. Conseguem compor uma canção para o Dia dos Professores, por exemplo. Cantam a várias vozes e em diferentes tonalidades, e também temos um coro da escola. Atuam em todas as celebrações do colégio e dirigem os cânticos na Missa de Domingo», diz a Irmã Pia. Dois professores dão aulas de dança, frequentadas por crianças mais novas e mais velhas com deficiência visual.

A escola é o lar de um grupo de crianças albinas também. Elas sentem-se seguras aqui, apesar do seu destino poder ser trágico na África. «Um dia, uma mulher trouxe duas crianças albinas para a escola, dizendo que só a terceira, deixada em casa, era ruandesa», conta a religiosa. «É por isso que é necessário dedicar-lhes um amor especial», sublinha.

Conhecendo a Beata Rosa Czazka, padroeira dos cegos

As religiosas insistem que a Providência está olhando por elas. «Deus, cuida muito bem de nós, enviando-nos financiadores; a maior parte das nossas atividades é possível graças a donativos, principalmente da Polônia e de organizações de outros países», acrescenta a Irmã Pia:

“Por vezes, basta pensarmos numa nova ideia e, de repente, há pessoas que nos ajudam a materializá-la.”

A Madre Rosa Czacka é uma patrona especial nas tarefas quotidianas das religiosas. «Ela aceitou a cegueira como vontade de Deus, por isso damos o nosso melhor para oferecer fé às crianças. Isto é fácil, na medida em que a sociedade ruandesa é uma sociedade de crentes em Deus. A gratidão e a alegria são visíveis nos rostos das crianças». «Até as mais pequenas prendas que recebem as levam às lágrimas. Quando há uma festa de aniversário, a alegria é imensa e ficam gratas por alguém se lembrar de uma ocasião como esta», diz a Irmã Pia.

Palavras como alegria, gratidão e vontade de aprender são frequentemente ouvidas aqui em Kibeho. As crianças recuperam a convicção de que podem alcançar algo na vida. Ficam orgulhosas quando conseguem mostrar em casa que sabem ler. Criam chapéus e cachecóis durante os laboratórios de tricô, e tudo isto constitui uma excelente motivação para as religiosas. «O fato de estarmos aqui é obra de Deus, sentimo-lo. Somos poucas, e o centro é grande, por isso esperamos por novas vocações», frisa a Ir. Pia. «Aqui, as pessoas desfrutam do que têm e têm pouco», sublinha ela. Embora este seja apenas o primeiro ano do seu serviço no centro, a religiosa já adquiriu a marca distintiva do sorriso dos seus assistidos.

A chegada do embaixador da Polônia ao Ruanda será um apoio significativo para as religiosas. Estão sendo feitos preparativos para abrir a embaixada. Em fevereiro de 2024, o centro recebeu o presidente da Polônia, Andrzej Duda, e a esposa, Agata Kornhauser-Duda.

Crianças com problemas de visão durante aula na instituição