Professor Marlon Derosa: “Encontros de Serviço à Vida”

Recebemos nos dias passados em nossos estúdios a visita do professor Marlon Derosa que realiza seu doutorado em Roma no âmbito da bioética, para falar sobre a valorização da vida humana.

Na conversa com Silvonei José nos estúdios da Rádio Vaticano – Vatican News, o prof. Marlon falou sobre dois livros que dizem respeito ao Sacramento do Matrimônio. O primeiro, já usado por mais de 200 mil casais nos últimos anos, é utilizado nos famosos “cursos de noivos”. Com o livro, aplicam-se encontros de preparação para a vida matrimonial, aos candidatos ao matrimônio (namorados, noivos ou coabitantes), na caminhada para o sacramento do matrimônio. O texto é de André e Karina; título, “Matrimônio: encontros de preparação”.

Com 12 encontros prontos é um livro completo e totalmente adequado conforme os ensinamentos da Igreja Católica. Diversos bispos já o recomendaram e já é usado por cerca de 80 dioceses, destacou o prof. Marlon. A nova edição foi lançada em 2022, de forma exclusiva pela Pius Edições, e vem com Apresentação de Dom Moacir Silva, Arcebispo Metropolitano de Ribeirão Preto.

O segundo livro que Marlon nos trouxe é de sua autoria “Encontros de Serviço à Vida (ESV)”, no qual apresenta seis encontros prontos para serem aplicados em grupo. O objetivo – afirma -, é apoiar grupos de estudo e de reflexão sobre questões bioéticas e valorização da vida humana.

Os temas deste livro – continua o professor -, envolvem a bioética do início da vida, especificamente a discussão sobre aborto, em cinco encontros, e no último encontro, é tratado sobre reprodução artificial, infertilidade e adoção, todos temas da bioética do início da vida que tem grande relevância atual. O livro apresenta conceitos científicos e reflexões racionais em linguagem simples no formato de leitura compartilhada, onde cada participante do grupo de estudos lê um parágrafo, propondo pausas para reflexão e discussão do que foi lido, bem como, textos complementares para aprofundamento.

Essa metodologia fará cada participante mais capaz de debater com propriedade sobre esses assuntos. A leitura compartilhada seguida de reflexões sobre o tema permite maior fixação e assimilação do conteúdo.

É uma didática que permite rapidamente você melhorar sua fala e reflexão sobre esses temas.

Por fim, a didática se completa com a leitura complementar sugerida a cada encontro, que é de extrema importância que seja feita. Outra tarefa que deve ser feita sempre, após os encontros, é você tirar alguns minutos para contar a alguém sobre as coisas que aprendeu no encontro.

Segundo o professor Marlon, ao seguir essa metodologia, teremos pessoas cada vez mais preparadas para falar e refletir sobre todos esses temas que envolvem bioética, dignidade humana, direitos humanos e tantos temas de grande importância. Eis os link s para consultas:

ESV - https://www.piusedicoes.com.br/esv-encontros-de-servico-a-vida

Matrimônio- https://www.piusedicoes.com.br/livro-matrimonio-encontros-de-preparacao

Eis a íntegra da conversa com o professor Marlon:

