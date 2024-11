Pizzaballa: oração de paz por Jerusalém, grito de paz para o mundo inteiro

Mensagem aos participantes de uma conferência organizada na Universidade Católica João Paulo II de Lublin, na Polônia, pelo Patriarca Latino de Jerusalém, o cardeal Pierbattista Pizzaballa: as relações entre os habitantes da Terra Santa deveriam ser a imagem da presença de Deus e da intimidade com Ele.

A oração pela paz em Jerusalém é, na verdade, um grito de paz para o mundo inteiro. Foi o que afirmou o cardeal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalém, em uma mensagem aos participantes da conferência internacional “Peçam paz para Jerusalém (Sl 122,6)”, organizada na Universidade Católica João Paulo II de Lublin (KUL), na Polônia, que contou com a participação de teólogos e estudiosos da Bíblia de todo o mundo. O evento foi realizado de 5 a 7 de novembro na instituição por iniciativa do Centro Abraham J. Heschel para Relações Católico-Judaicas em colaboração com o Instituto de Ciências Bíblicas. Entre os convidados estavam o professor Abraham Skórka, rabino da Argentina, e o cardeal Pizzaballa, ex-doutor honoris causa da própria KUL.



A paz é a identidade de Deus e da Igreja



Na mensagem, lida através de um vídeo in streaming, o cardeal disse que as relações entre os habitantes da Terra Santa deveriam ser uma imagem da presença de Deus e da intimidade com Ele. Recordou que o grito bíblico de paz para Jerusalém é um apelo extremamente oportuno no contexto da situação complexa e problemática na Terra Santa e, portanto, enfatizou que a paz é mais do que apenas um dos valores prezados pelos fiéis de Cristo. “Para nós, cristãos, a paz não é apenas um dos aspectos da vida da Igreja”, mas "é uma característica constitutiva da identidade e da missão da Igreja", disse o cardeal. “A paz, acima de tudo, antes de se tornar uma ação para a qual Deus nos convida, também nos diz algo sobre a identidade de Deus”, acrescentou, lembrando passagens das Escrituras. “A missão da Igreja é anunciar Deus, e a face de Deus é, acima de tudo, a face da paz”.



Jerusalém, testemunho da presença de Deus



Falando então da missão da Igreja na Terra Santa, Pizzaballa se referiu a duas imagens do Apocalipse: a tenda e a Esposa. “É, em certo sentido, a identidade de Jerusalém”, disse ele. Jerusalém é a cidade que "desce do céu", a presença de Deus, simbolizada pela tenda, e a intimidade próxima com o Criador, cuja imagem é a Esposa. “Isso nos diz algo sobre como deve ser a vida em Jerusalém. A cidade de Jerusalém, a Igreja de Jerusalém, deveria ser o lugar onde a presença de Deus é visível, enquanto a intimidade com Deus deveria ser visível em nossas ações”.



Paz para Jerusalém, paz para o mundo



“A oração pela paz para Jerusalém é também uma oração pela paz para todos os povos”, enfatizou ainda o Patriarca, "porque em Jerusalém bate o coração de todos os povos". O cardeal também lembrou que a vocação dos habitantes da Terra Santa é dar testemunho da vida com Deus e da capacidade de levar vida ao próximo. “Rezemos por isso”, concluiu, ”e tentemos ser um pequeno exemplo. Sei o quanto somos limitados, mas, mesmo assim, devemos sempre nos lembrar de qual é o nosso testemunho como habitantes de Jerusalém”.