Pastoral da Pessoa Idosa completa 20 anos

Grande festa em Curitiba reuniu mais de 3.000 líderes voluntários de todo o Brasil para celebrar essa missão de amor.

Por Rubhia Rymsza Morais Antunes

No dia 16 de novembro, Curitiba (PR) foi palco de uma grande celebração pelos 20 anos da Pastoral da Pessoa Idosa (PPI). O evento reuniu mais de 3.000 líderes voluntários de diversas regiões do Brasil, celebrando uma caminhada de dedicação e solidariedade que já resultou em mais de 18 milhões de visitas domiciliares a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Fundada pela Dra. Zilda Arns, a PPI é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Com a atuação de 20 mil líderes voluntários, a pastoral realiza mensalmente visitas a 100 mil pessoas idosas, promovendo dignidade, saúde e qualidade de vida.

Homenagens e espiritualidade

O evento começou com a chegada das caravanas de todo o país e foi marcado por momentos de espiritualidade e celebração. Entre as surpresas da manhã, destacou-se a presença de Dom Pedro Fedalto, arcebispo emérito de Curitiba, na Santa Missa, que, aos 98 anos, emocionou os presentes. A celebração eucarística, presidida por Dom José Antonio Peruzzo, presidente da PPI, trouxe uma reflexão profunda sobre o cuidado e a ternura no serviço aos idosos. Em sua homilia, Dom Peruzzo ressaltou: “Não é possível evangelizar sem ternura! A todos vocês que ajudam na Pastoral da Pessoa Idosa, um dia Deus lhes dará um profundo abraço de gratidão.” Outro momento de grande emoção foi a leitura de uma carta enviada pelo Cardeal Pietro Parolin, que trouxe uma bênção especial do Papa Francisco para os voluntários: “Que esta celebração seja um marco de uma verdadeira ‘cultura do encontro’ e da ‘solidariedade’, promovendo a inclusão das pessoas idosas na vida comunitária.”

Show e motivação

Após a missa, Padre Reginaldo Manzotti, embaixador da PPI desde 2015, encantou a plateia com um show repleto de espiritualidade e mensagens de fé. Durante diversos momentos de sua apresentação, ele enfatizou a importância de ampliar o trabalho da pastoral: “O Brasil está envelhecendo, e precisamos de mais líderes para que nenhum idoso se sinta sozinho.” Novidades e surpresas A grande surpresa, tão aguardada pelos voluntários, foi revelada no momento final da festa. Antes do tradicional canto de parabéns, Sandra Michellim, coordenadora nacional da PPI, anunciou o lançamento da nova edição do Guia do Líder. Após 10 anos, o material — essencial para as visitas domiciliares — está passando por uma atualização para fortalecer ainda mais o trabalho dos voluntários na missão de acompanhar as pessoas idosas. O anúncio foi recebido com entusiasmo, coroando a celebração com um clima de esperança e renovação. Ao final, todos se uniram em uma calorosa comemoração pelos 20 anos de conquistas.

Depoimentos emocionantes

O evento também foi marcado por depoimentos inspiradores. Irmã Terezinha Tortelli, uma das fundadoras, refletiu sobre o futuro da pastoral: “Nosso desejo é que a PPI continue crescendo, acompanhando todos que envelhecem, pois o Brasil está envelhecendo rapidamente.” Sandra Michellim, por sua vez, compartilhou sua motivação contínua: “Eu ainda faço visitas às 14 pessoas idosas que acompanho. É por elas que encontro força e coragem para continuar nesta missão.”

Uma missão que transforma vidas

A Pastoral da Pessoa Idosa segue firme em sua missão de promover a dignidade e os direitos das pessoas idosas, sempre inspirada pelos valores cristãos e pelo comprometimento de seus milhares de voluntários espalhados por todo o Brasil.