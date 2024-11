Papa cria duas novas arquidioceses no Brasil: Joinville e Chapecó

O Santo Padre anunciou a reestruturação da Província Eclesiástica de Florianópolis com a criação de duas novas províncias eclesiásticas: Joinville e Chapecó. Como primeiro arcebispo metropolitano de Joinville, Francisco nomeou dom Francisco Carlos Bach, e como primeiro arcebispo metropolitano de Chapecó, o Papa nomeou dom Odelir José Magri.

Nesta terça-feira (05/11), o Papa Francisco erigiu a Província Eclesiástica de Joinville (SC), elevando a Sé de Joinville à categoria de Igreja Metropolitana e atribuindo-lhe como sufragâneas as Dioceses de Blumenau e Rio do Sul, anteriormente pertencentes à Província Eclesiástica de Florianópolis.

O Santo Padre nomeou como primeiro arcebispo metropolitano de Joinville (Brasil), dom Francisco Carlos Bach, atualmente bispo da mesma Sé.

Dom Francisco Carlos Bach nasceu em 4 de maio de 1954, em Ponta Grossa (PR), na Diocese de mesmo nome, no Estado do Paraná. Concluiu os estudos de Filosofia no Seminário Maior Rainha dos Apóstolos e os de Teologia no Studium Theologicum. Obteve o Mestrado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, em Roma.

Em 3 de dezembro de 1977 recebeu a ordenação sacerdotal e foi incardinado na Diocese de Ponta Grossa.

Exerceu os seguintes cargos: pároco de São Jorge em Ponta Grossa (PR); Ecônomo, Professor e Reitor do Seminário Menor; Coordenador Diocesano de Pastoral; Vigário Paroquial da Catedral e da Paróquia de São Sebastião; Professor do Instituto de Filosofia e Teologia Mater Ecclesiae (IFITEME); Juiz Auditor; Reitor do Seminário Maior; Ecônomo Diocesano; Diretor da Rádio Diocesana; Membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores; Administrador Diocesano; Vigário Geral.

Em 27 de julho de 2005 foi nomeado Bispo de Toledo e recebeu a ordenação episcopal no dia 27 de outubro seguinte. Em 3 de outubro de 2012 foi transferido para a Diocese de São José dos Pinhais e em 19 de abril de 2017 foi nomeado Bispo de Joinville.

Dentro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) foi membro da Comissão dos Tribunais Eclesiásticos de 2ª Instância, Secretário do Regional Sul 2 e Presidente do Regional Sul 4.

Saudação da CNBB ao primeiro arcebispo de Joinville (SC)

Estimado irmão, Dom Francisco Carlos Bach,

Recebemos, com alegria, a notícia da ereção canônica da nova Província Eclesiástica de Joinville, situada no norte catarinense, e a sua consequente nomeação como primeiro arcebispo desta nova arquidiocese.

Esta nova reconfiguração da presença da Igreja no regional Sul 4 da CNBB demonstra um zelo pastoral do núncio apostólico no Brasil, do Papa Francisco e uma atenção especial ao desafio de tornar a Evangelização sempre mais encarnada nestas diferentes realidades do Estado de Santa Catarina.

Ao senhor, estimado irmão, desejamos serenidade neste novo momento de seu ministério, embalado na certeza do amor do Pai para, como pede a nossa Igreja, fortalecer a comunhão entre todos os batizados e estimular a que cada um possa contribuir com sua missão comum: ser sinal de Cristo, de esperança e amor no mundo.

Em Cristo,

Dom Jaime Spengler

Arcebispo da arquidiocese de Porto Alegre (RS)

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo da arquidiocese de Goiânia (GO)

1º Vice- presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo da arquidiocese de Olinda e Recife (PE)

2º Vice-presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo auxiliar da arquidiocese de Brasília (DF)

Secretário-geral da CNBB

Dom Odelir José Magri

Nomeação de dom Odelir José Magri

O Santo Padre erigiu também a Província Eclesiástica de Chapecó (SC), nesta terça-feira (05/11), elevando a Sé de Chapecó a Igreja Metropolitana e atribuindo-lhe como sufragâneas as Dioceses de Caçador, Joaçaba e Lages, até agora pertencentes à Província Eclesiástica de Florianópolis.

O Santo Padre nomeou como primeiro arcebispo metropolitano de Chapecó dom Odelir José Magri, atualmente Bispo da mesma Sé.

Dom Odelir José Magri, M.C.C.J., nasceu em 18 de abril de 1963 em Campo Erê, Diocese de Chapecó, no Estado de Santa Catarina. Estudou filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná em Curitiba (PR) e Teologia no Institut Catholique de Paris. Frequentou o curso para Formadores de Seminários organizado em São Paulo (SP) em colaboração com a Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

Em 26 de junho de 1988 fez a profissão religiosa na Congregação dos Missionários Combonianos do Sagrado Coração de Jesus, recebendo a ordenação sacerdotal em 18 de outubro de 1992.

Exerceu os seguintes cargos: Missionário em Kinshasa, República Democrática do Congo, onde também foi Formador dos Postulantes; Formador e Pároco em São Paulo (SP); Conselheiro Provincial; Mestre do Noviciado e Superior da Comunidade em Contagem (MG); Vice-Superior Provincial; Assistente Geral e depois Vigário Geral em Roma.

Em 11 de outubro de 2010 foi nomeado Bispo de Sobral, recebendo a ordenação episcopal no dia 12 de dezembro seguinte. Em 3 de dezembro de 2014 foi transferido como Bispo de Chapecó.

Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) foi Presidente da Comissão Episcopal de Ação Missionária e Cooperação Intereclesial e atualmente é Presidente do Regional Sul 4.

A Província Eclesiástica de Florianópolis (SC) mantém as dioceses sufragâneas de Criciúma e Tubarão.

Saudação da CNBB ao primeiro arcebispo de Chapecó (SC)

Estimado irmão, Dom Odelir José Magri,

Recebemos, com alegria, a notícia da ereção canônica da Província Eclesiástica de Chapecó, localizada no oeste catarinense, e a sua consequente nomeação como primeiro Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Chapecó.

Essa reconfiguração territorial da presença da Igreja Católica no estado de Santa Catarina demonstra o empenho da Nunciatura Apostólica e do Santo Padre, o Papa Francisco, em fortalecer, sempre mais, a ação evangelizadora e a presença dos pastores junto ao povo de Deus em nosso país.

Ao senhor, estimado irmão, desejamos que siga servindo e amando sua Igreja particular com seu ardor missionário, tendo presente a figura do Cristo Bom Pastor, que abre as portas do Evangelho e que, com o seu ministério, ajuda a “construir uma Igreja e uma sociedade de portas abertas”.

Em Cristo,

Dom Jaime Spengler

Arcebispo da arquidiocese de Porto Alegre (RS)

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo da arquidiocese de Goiânia (GO)

1º Vice- presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo da arquidiocese de Olinda e Recife (PE)

2º Vice-presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo auxiliar da arquidiocese de Brasília (DF)

Secretário-geral da CNBB