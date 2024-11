Conferência teológica sobre o primeiro Beato do Jubileu, Pe. Giovanni Merlini

Na tarde de 11 de novembro, na Universidade Lateranense, um encontro de estudos dedicado à figura do terceiro moderador dos Missionários do Preciosíssimo Sangue, que viveu no século XIX

Vatican News

“O ‘Beato’ padre Giovanni Merlini: a espiritualidade do discernimento e da orientação”. Esse é o título da conferência que será realizada no próximo dia 11 de novembro, na Universidade Lateranense. O evento é promovido pelo Centro de Estudos União Sanguis Christi por ocasião da próxima beatificação do Pe. Giovanni Merlini, missionário do Preciosíssimo Sangue e terceiro moderador geral do Instituto, que será celebrada no dia 12 de janeiro de 2025, às 11 horas, na Basílica romana de São João de Latrão.

Estudo científico da espiritualidade

Nascido no final do século XVIII, Giovanni Merlini entrou para os Missionários do Preciosíssimo Sangue no início da década de 1820, ao lado do fundador do Instituto e futuro santo Gaspare Del Bufalo. A conferência em programa para a próxima semana, explica em uma nota o Pe. Benedetto Labate, diretor provincial da Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue, “representa uma tradição consolidada para nós, Missionários do Preciosíssimo Sangue, para as Adoradoras do Sangue de Cristo e também para outras famílias espirituais ligadas à devoção ao Sangue de Cristo”, pois “desde os anos 60, os nossos missionários se empenham na pesquisa científica e no estudo aprofundado dessa espiritualidade”.

Padre Merlini, o “Santo do discernimento”

Padre Giacomo Manzo, diretor do Centro de Estudos União Sanguis Christi, explica que a conferência se concentrará “na espiritualidade do discernimento e da orientação” testemunhada pelo Pe. Giovanni Merlini, que “pode ser justamente considerado ‘o Santo do discernimento’: um homem que, graças à ação do Espírito Santo, soube viver e ensinar como enfrentar as escolhas de sua própria vida, como governar a si mesmo à luz da Palavra de Deus e da vontade divina”.

Entre os relatores que se revezarão ao microfone estão o padre Luigi Maria Epicoco, o pró-reitor da Lateranense Riccardo Ferri, Rosalba Manes, o decano da Faculdade de Filosofia da Gregoriana Gaetano Piccolo. Além da saudação do Reitor do Lateranense, Monsenhor Alfonso Amarante, a introdução aos trabalhos foi confiada ao nosso diretor editorial Andrea Tornielli.