Padre Anselmo Ribeiro: os 150 anos da fundação da Sociedade do Verbo Divino

A Sociedade do Verbo Divino foi fundada pelo padre alemão St. Arnold Janssen. O tema escolhido para a comemoração dos 150 anos de fundação da Congregação é: “Testemunhas da luz. Em todos os lugares e para todos”.

Silvonei José - Vatican News

Os Missionários do Verbo Divino, SVD, iniciaram neste ano a celebração dos 150 anos da Congregação fundada por Arnoldo Janssen em Steyl, nos Paises Baixos, no dia 8 de setembro de 1875. A abertura oficial do ano jubilar se realizou em Steyl no dia 8 de setembro último, durante a celebração eucarística presidida pelo Padre Geral, padre Anselmo Ricardo Ribeiro.

O tema escolhido para a comemoração dos 150 anos de fundação da Congregação é: “Testemunhas da luz. Em todos os lugares e para todos”.

Padre Anselmo esteve nos estúdios da Rádio Vaticano – Vatican News e conversou com Silvonei José sobre a Sociedade do Verbo Divino e o Jubileu de fundação.

O Padre Geral destacou na longa entrevista o programa dos eventos para as celebrações dos 150 anos:

8 de dezembro: Colocação na Casa Geral das estátuas da Virgem Maria dos quatro continentes;

15 de janeiro 2025: Festa de São Arnoldo Janssen, lançamento do libro dos 150 anos da SVD – “Os tesouros do passado e as experiências do presente”;

27-29 março: Conferência Missionária internacional na Universidade Gregoriana de Roma. Tema: “Missio Dei hoje: curar as feridas, desafiar a pós-modernidade, aprender das culturas e inspirar-se nas religiões”,

8 de setembro de 2025: Inauguração da exposição permanente das missões na Casa Geral. Serão expostos vários artefactos das missões e representações gráficas do crescimento da Congregação.

O encerramento do ano jubilar será em Roma no dia 8 de setembro de 2025 com a Santa Missa solene.

Padre Anselmo sublinhou ainda na entrevista a presença da Congregação com 5.754 membros presentes em cinco continentes e em 79 países, organizados em 59 províncias, regiões e missões, além da Casa Geral de Roma.

Ouça a entrevista na íntegra concedida ao Programa Em Romaria.

Ouça e compartilhe

Congregação dos Missionários do Verbo Divino

A Congregação dos Missionários do Verbo Divino nasceu no dia 8 de setembro de 1875, em Steyl, Holanda, fundada pelo padre Arnaldo Janssen. No século passado, foi-se desenvolvendo na Igreja da Europa uma consciência muito viva da responsabilidade missionária. O padre Arnaldo Janssen – de nacionalidade alemã – foi um exemplo vivo desta sensibilidade nova, procurando, por todos os meios ao seu alcance, despertar os cristãos do seu tempo para esta realidade.

Uma das razões pelas quais floresceu e continuam a crescer é que a Congregação cultiva vocações nativas nas regiões onde trabalhamos. “Acreditamos que o povo de cada terra e cultura é chamado a compartilhar a responsabilidade de continuar a missão, assim como eles beneficiaram dela. Cremos que quando servimos bem as pessoas e pregamos o evangelho com paixão, as sementes das futuras vocações são plantadas. Como resultado, continuamos a crescer étnicamente como um grupo diversificado, com uma rica devoção de servir os outros em nome de Jesus”, destaca a Congregação.

Um ex-provincial disse o seguinte: “Viemos de todos os lugares e vamos para todos os lugares.”