Núncio em Kiev: 1000 dias de guerra e os mortos aumentam sempre mais

Dom Visvaldas Kulbokas, em entrevista à mídia do Vaticano, descreve a difícil realidade cotidiana da população ucraniana, mas também identifica áreas de esperança e solidariedade: a ajuda de voluntários no país é um sinal de humanidade na escuridão do conflito.

Svitlana Dukhovych - Vatican News



Ao completar mil dias desde o início do conflito na Ucrânia, uma reflexão do núncio apostólico em Kiev para a mídia do Vaticano, entre a desilusão na capacidade dos organismos internacionais de resolver o conflito e a confiança cultivada através do trabalho de uma Igreja que nunca deixa de incutir esperança e de estar perto de uma população que sofre há muito tempo com a agressão militar russa. A conversa ocorreu na véspera de um ataque maciço de mísseis russos ao território ucraniano, durante o qual mais de 200 mísseis e drones foram usados principalmente para atingir a infraestrutura. Além dos danos à infraestrutura, o ataque resultou em mortes e ferimentos de civis.



Dom Kulbokas, para ajudar as pessoas a cultivar a esperança, é necessário aliviar sua dor, acompanhando-as na compreensão dessa experiência. Como essa tarefa tem sido realizada pela Igreja na Ucrânia durante esses 1000 dias de guerra?



Estou pensando não apenas nas pessoas que vivem nos territórios sob o controle do governo da Ucrânia, mas também naquelas que estão fora desses territórios e, especialmente, nos prisioneiros. Ajudar essas pessoas é muito difícil, pois só resta a oração, que é a única força. Mas eu tenho muita fé, pois sei que a oração pode fazer milagres. Os pastores estão ao lado de seu povo e esse é o dom da Igreja Católica e também de outras igrejas e comunidades religiosas. Vi isso, por exemplo, em Kherson, onde ouvi histórias de padres que eram praticamente os únicos pontos de referência para as pessoas e, por isso, as pessoas são muito gratas aos padres. Portanto, esse estar junto é muito importante. O trabalho dos capelães militares também é muito importante porque os soldados muitas vezes não sabem se estarão vivos no dia seguinte ou não e, nesse caso, a questão do sentido da vida é ainda mais aguda. Ouvi várias histórias de voluntários que levam remédios para os soldados e que frequentemente ouvem eles dizerem: “Você é como Jesus para mim, porque veio de tão longe para me trazer remédios”. Portanto, há um senso de humanidade muito forte. E os próprios capelães militares, falando o máximo possível com os soldados, sempre os lembram: 'Olhe, mesmo que você perca sua saúde, sua vida ou seus familiares, nem tudo acaba aqui, porque há alguém que o ama apesar de tudo: e esse alguém é Deus'. Eu diria que essa esperança para os militares é de fundamental importância porque as dificuldades são realmente muitas. Se nos referirmos aos 1000 dias desde o início da guerra em larga escala, podemos ver que a guerra não está diminuindo, pelo contrário: no ano de 2023 houve mais mortes do que em 2022. Se falarmos sobre este ano de 2024, há mais mortes do que em 2023. Portanto, está crescendo, o sofrimento está aumentando, e é por isso que é muito importante fazer sentido, o sentido cristão diante da insegurança e do medo. Eu não ousaria dizer que a Igreja conseguiu fazer isso perfeitamente, mas cada pastor ou cada crente tenta fazer isso de acordo com suas próprias forças.



Que sentido as pessoas na Ucrânia dão aos dias desde o início da invasão russa?



A guerra está ocorrendo há muito tempo e há um sentimento de desconfiança. Desconfiança porque o mundo tem órgãos como as Nações Unidas, o Conselho de Segurança da ONU, que se revelam estruturas inadequadas, incapazes de resolver qualquer coisa. Também porque no Conselho de Segurança há alguém que está diretamente envolvido. Quanto aos prisioneiros, seus parentes sempre me dizem: 'Mas qual é o efeito das Convenções de Genebra? Alguém pode visitar nossos prisioneiros ou não?”. Os fatos nos dizem que não, não é possível aplicar ou fazer cumprir as Convenções. Portanto, há um grande sentimento de decepção com a forma como a humanidade lida com essa questão, obviamente não apenas aqui na Ucrânia, mas também em outras partes do mundo. Portanto, há um grande sentimento de desconfiança, de cansaço. Mas não encontro muitas pessoas aqui que contam os dias. Em vez disso, elas fazem isso em outros países ou eu vejo isso em sites de notícias que fazem isso por motivos estatísticos. Em vez disso, por exemplo, em Kiev, estamos sobrecarregados com tantos problemas e, muitas vezes, não conseguimos nem mesmo acompanhar os dias ou meses que se passam. E essa pergunta sobre o sentido que pode ser dado ao prolongamento da guerra é muito profunda e eu também me pergunto isso. Pessoalmente, o prolongamento da guerra me torna mais capaz de entender as ilusões nas quais muitas vezes confiamos, portanto, a transitoriedade das ilusões. Mas, humanamente falando, (a guerra) não faz sentido.



Como está a situação humanitária no país? Quais são as necessidades mais urgentes no momento?

Há vários grupos de necessidades. Por exemplo, ex-presidiários ou crianças que retornam ao país e precisam de famílias ou instalações para acolhê-las. Portanto, uma das questões é ver qual diocese ou eparquia, qual congregação religiosa tem a possibilidade de acolher essas pessoas. Outro desafio humanitário é coordenar a ajuda humanitária, pois em 2024 a ajuda diminuiu drasticamente em comparação com 2022. Seriam necessários grupos que pudessem dar confiança aos doadores para implementar projetos ou iniciativas onde a ajuda diminuiu. Outro aspecto é o seguinte: alguns voluntários da Itália, da diocese de Como, que colaboram com o exarcado greco-católico de Kharkiv, me disseram que nos últimos dias viram que nas regiões ao redor de Kharkiv há muitas pessoas que precisam de quase tudo, desde lenha para aquecimento até produtos de higiene, roupas para o inverno, água e comida. Também vejo desafios semelhantes na região de Zaporizhzhia. Sei, por exemplo, que na região de Kherson, os sacerdotes levam água potável para as pessoas. Em muitas regiões, a água potável é um bem de difícil acesso. Portanto, há de fato uma necessidade de um pouco de tudo.



Há algum aspecto do serviço da Igreja que, em sua opinião, tenha surgido especialmente no contexto da guerra?



Certamente, há vários aspectos a serem abordados. Um deles também abordamos hoje com um pastor protestante. Falamos sobre o fato de que, no contexto da guerra, é muito importante procurar maneiras de nos mantermos unidos. Não é possível resolver todas as dificuldades que existem entre as várias denominações e comunidades, mas é muito importante enfatizar o que nos une. Outro aspecto muito importante é que a Igreja e as Igrejas realizam o ministério da consciência, elas são a voz da consciência. É isso que os capelães militares fazem, ou pelo menos tentam fazer, com os comandantes, porque há uma maneira e uma maneira de lidar com a guerra: há uma maneira mais humana e uma maneira menos humana, e os capelães militares estão tentando cumprir essa missão de ser uma voz da consciência. Mesmo em nível global, parece-me que surgiu essa necessidade de a Igreja ser uma voz da consciência. Porque veja os responsáveis pela guerra: a Igreja obviamente não pode forçar ninguém, mas sempre tenta manter um mínimo de contato com todos, também tenta encontrar maneiras de dizer, talvez não diretamente, mas de maneiras que sejam compreensíveis, apelando precisamente para a consciência, para a urgência de parar a guerra. Obviamente, é um papel difícil, mas esse é um dos principais serviços da Igreja, ser a voz da consciência, tentando descobrir quais palavras usar para apelar à consciência. E ela continua fazendo isso.



O senhor conheceu muitos parentes - mães e pais, esposas, filhos, irmãs e irmãos - de prisioneiros de guerra e pessoas desaparecidas. O que os ajuda a não entrar em desespero?



Os parentes obviamente precisam de muito apoio espiritual. Quando os encontro, digo-lhes: 'Quando vocês rezam por seus entes queridos ou, se não forem crentes, quando pensam em seus entes queridos - sei disso pelas histórias de prisioneiros que foram libertados - a oração ou até mesmo o simples pensamento é transmitido, ele vem. Já ouvi histórias de ex-prisioneiros de guerra que disseram que estavam pensando em cometer suicídio por desespero ou por causa da tortura que estavam sofrendo, mas foram salvos pelo pensamento de Deus, porque a fé muitas vezes os salva, ou pela lembrança de entes queridos, de membros da família. Sabemos que a oração ou o pensamento alcança, por assim dizer fisicamente, os parentes e os encoraja. Mas é evidente que há uma necessidade de acompanhar esses familiares de uma forma mais estruturada. Eu diria que ainda não há um trabalho suficientemente bem feito de acompanhamento dessas pessoas, pois há necessidade de especialistas, psicólogos e, muitas vezes, apenas de estar com elas. Às vezes, quando os familiares dos presos vêm me encontrar, mesmo que seja só para conversar, só para desabafar, obviamente isso é importante. Só que é difícil abraçar todo mundo, há milhares de familiares porque há milhares de prisioneiros. Há iniciativas também da Igreja para preparar padres e voluntários da Caritas para atender essas pessoas. Porque seria muito banal dizer a essas pessoas: 'Tudo vai ficar bem'. É preciso preparação, até mesmo preparação específica, para falar com elas. Muitas vezes, não é preciso dizer nada e apenas ficar ao lado delas, em silêncio.



O senhor gostaria de acrescentar algo?

Gostaria de acrescentar que é sempre uma grande alegria ver grupos de pessoas que continuam a chegar aqui de vários países: da Itália, Polônia, França, Alemanha. Às vezes, eles trazem pouca ajuda porque são pessoas simples. Isso, de fato, dá alegria. A proximidade pessoal também cria um certo contraste, porque na mídia de massa a guerra é frequentemente discutida apenas em termos estatísticos, ou seja, nos aspectos menos humanos, ou há apenas comentários frios. Por outro lado, as visitas de grupos de oração ou de voluntários sempre trazem alegria, pois fazem com que se acredite que há coração, que há humanidade, e isso já instiga a esperança. A guerra também é diabólica porque quer acabar com a confiança na humanidade, ela corre o risco de destruir a confiança em todas as estruturas internacionais, em todas as uniões de países, porque os resultados são como se não existissem. O testemunho dos voluntários e daqueles que vieram aqui cria um contraste, mostrando que há coração, há cuidado, há preocupação, há humanidade. E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a cada um deles pelas iniciativas que realizam.