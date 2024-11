Nigéria, sacerdote sequestrado, estava voltando para sua paróquia

O padre Emmanuel Azubuike foi sequestrado por homens armados na última terça-feira, 5 de novembro. A diocese está pedindo orações por seu retorno e a polícia está empenhada na libertação e prisão dos responsáveis.

Vatican News

O padre Emmanuel Azubuike, pároco da Igreja de Santa Teresa em Obollo, no Estado de Imo, no sul da Nigéria, estava retornando à sua paróquia após uma missão, quando foi sequestrado por homens armados na terça-feira, 5 de novembro. O fato foi relatado pela Diocese de Okigwe, que, em uma declaração assinada pelo secretário diocesano, padre Princewill Iwuanyanwu, pediu ao clero e aos leigos da diocese que rezassem pela segurança e libertação do sacerdote.

Outros sequestros

O sequestro foi confirmado pela imprensa local, enquanto o porta-voz da polícia estadual, Henry Okoye, disse que havia criado uma equipe de investigação de alto nível para investigar o ocorrido, para o possível resgate do sacerdote católico e a captura dos suspeitos. Nas mãos dos sequestradores, como lembra a agência de notícias Fides, confirmando a notícia do sequestro do padre. Azubuike, ainda está o reitor do Seminário Menor de Agenegabode, no Estado de Edo, sul da Nigéria, padre Thomas Oyode, que foi sequestrado em 27 de outubro.

O desafio dos extremistas islâmicos

A Nigéria, conforme informado pela agência de notícias AciAfrica que noticiou o sequestro, está lutando contra uma onda de violência orquestrada por gangues que realizam ataques indiscriminados, sequestros por resgate e, em alguns casos, assassinatos. O país também está enfrentando o Boko Haram, considerado, como escreve a AciAfrica, “um dos principais desafios do país desde 2009” por um grupo que “supostamente tem o objetivo de transformar a nação mais populosa da África em uma nação islâmica”.