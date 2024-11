Nigéria. Libertado pe. Thomas Oyode, prisioneiro por 11 dias

O reitor do Seminário Agenegabode foi libertado pelos seus sequestradores. Ele está agora no hospital para avaliação. Dois religiosos ainda permanecem sequestrados.

Tornike Kakalashvili – Vatican News

Padre Thomas Oyode, reitor da “Escola do Seminário Menor Imaculada Conceição” de Agenegabode, no estado de Edo, situado no sul do país, foi libertado na última quinta-feira, 7 de novembro, na Nigéria. Os seus sequestradores o libertaram após 11 dias de cativeiro, segundo informações da Agência Fides que cita fontes da diocese de Auchi. “Atualmente – escreve a Fides – pe. Thomas está no hospital para fazer exames”. Padre Oyode, que se ofereceu para substituir dois seminaristas, inicialmente sequestrados durante o ataque ao seminário, foi sequestrado no dia 27 de outubro. O dia da sua libertação coincide com o nono aniversário de sua ordenação sacerdotal.

Os outros sequestrados

A Agência Fides recorda também que nas mãos dos sequestradores ainda estão dois sacerdotes católicos sequestrados na Nigéria nos últimos dias. Trata-se do padre Christian Uchegbu, da Diocese de Orlu, sequestrado na quarta-feira 6 de novembro quando voltava de Port Harcourt, na região do Delta do Níger, e do padre Emmanuel Azubuike, sequestrado em 5 de novembro no Estado de Imo.