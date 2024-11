Após a cúpula de alto nível sobre o diálogo socioambiental, nasce a Rede de Trabalho Organizado das Américas, em cúpula realizada em Bogotá, Colônbia, na sede do CELAM.

Vatican News

Convocada pelo Vaticano, uma cúpula internacional foi realizada nos dias 11 e 12 de novembro na sede do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe (CELAM), em Bogotá, com a participação das mais altas autoridades regionais de instituições de trabalho organizadas (Centrais Sindicais, Câmaras Empresariais, Centros de Trabalhadores da Economia Popular, Social e Solidária e Cooperativas); da Organização Internacional do Trabalho (OIT); e das Comunidades Organizadas da América do Norte.

Por parte das Igrejas, participaram autoridades do CELAM, da Conferência Eclesial da Amazônia (Ceama), da Rede Eclesial Latino-Americana e do Caribe sobre Migração, Deslocamento, Refúgio e Tráfico de Pessoas (Clamor), da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, da Comissão Católica Internacional de Migração (ICMC) e do Seminário Rabínico Latino-Americano.

Organizações da agricultura familiar, camponesa e indígena também participaram como convidadas.

Com base no chamado do Papa Francisco para cuidar da Casa Comum, durante os dias organizados pela Pontifícia Comissão para a América Latina (PCAL) para concretizar o diálogo socioambiental, trabalhou-se na construção de pontes. Para isso, o CELAM convidou as instituições participantes, que representam mais de 60 milhões de trabalhadores e empresários da região, a formar a Rede de Trabalho Organizado das Américas. Entre os tópicos discutidos durante o encontro destacam-se: a situação ecológica e socioambiental após a Laudato Deum; as perspectivas de transição justa dos sindicatos, das câmaras empresariais e da OIT; o desenvolvimento sustentável e a atividade trabalhista e empresarial após a Laudato Si e a Fratelli Tutti.

Entre os participantes da reunião estavam representantes das seguintes instituições de trabalho organizado: CSA; CUT Brasil; CGT-RA; CUT Colômbia; UIA; COSATE-OEA; CEATAL-OEA; UNT-M; COPARMEX; UNIAPAC-USEM; FIESC; FACISC; JOCA; CORECON-SP; FCS; CLOC-VC; MST; MNCI; IAF; UTEP; ACI; COOPERAR e UNISOL.