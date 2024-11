Memorial Papa Francisco é inaugurado no México

Durante as Vésperas da Solenidade de Todos os Santos na Basílica de Guadalupe, foi lançada uma iniciativa que busca contribuir para a transmissão da fé e o reconhecimento dos idosos. O Primaz do México, cardeal Aguiar Retes, reiterou o desafio de anunciar o Evangelho especialmente às novas gerações como um dos pontos centrais do Sínodo sobre a sinodalidade.

Vatican News



Uma iniciativa que rende homenagem aos idosos: esse é o principal objetivo do “Memorial Papa Francisco” que foi lançado oficialmente no México na sexta-feira, 1º de novembro, durante a oração das Vésperas na Basílica Nacional de Guadalupe. Durante a celebração, o Primaz do México, cardeal Carlos Aguiar Retes, disse que o projeto visa ajudar especialmente os pais e aqueles que já assumiram sua fé no Cristo Ressuscitado, a entender que a vida não termina com a morte.

O cardeal referiu-se à missão de “encorajar os pais de família” na transmissão da fé aos filhos, lembrando aqueles que primeiro a transmitiram a nós. “Eles já estão na Casa do Pai. É por isso que queríamos que este dia fosse a abertura do memorial, o dia de todos os santos”, explicou. Ele também comentou que muitas vezes “nosso povo” pensa que ele está se referindo aos santos canonizados: “é claro que eles são o exemplo, são uma forma concreta de alcançar a santidade”. Por esse motivo, disse que havia várias relíquias na Igreja.

Com o Memorial, continuou ele, procura-se pedir aos pais e avós, invocá-los, dizendo-lhes: “ajudem-nos, ajudem-nos”, para poder enfrentar “o grande desafio do qual o Papa Francisco está ciente”. Mais uma vez, Aguiar enfatizou o “enorme desafio de transmitir a fé às novas gerações”. Consequentemente, disse que a Iniciação Cristã, a atenção aos jovens, aos pobres e aos vulneráveis foram prioridades explícitas do Documento Final do Sínodo da Sinodalidade, do qual Aguiar participou de 2 a 27 de outubro.



“Transmitir a fé de que o Cordeiro imolado, Jesus Cristo, nos espera, nos acompanha, pediu ao Pai que nos assista com o Espírito Santo que O assistiu para poder tomar a cruz e assumir a morte”, disse ele. Aguiar também mencionou o costume da piedade popular de visitar cemitérios nestes dias.



Os participantes ficaram encantados com uma oferta monumental na forma de uma cruz latina que se estendeu pelo Átrio das Américas e permanecerá aberta ao público das 6h às 21h durante todo o mês. De acordo com os organizadores da iniciativa, na coletiva de imprensa que anunciou mais detalhes, os visitantes poderão se lembrar de seus entes queridos e se inspirar para apoiar os necessitados. O aplicativo Franciscus Memorial será uma das principais ferramentas e estará disponível para Android e Apple a partir do início deste mês. Os recursos arrecadados por meio do aplicativo serão destinados a apoiar os idosos vulneráveis do país, a Fundação Italiana “Edad Grande” e o Óbolo de São Pedro.

A inauguração do “Memorial Papa Francisco” no México dá início a um movimento global que pretende ser replicado em outros países. De acordo com os promotores, ele responde ao chamado do Pontífice “para transformar a memória de nossos falecidos em uma ação de fé transformadora para o futuro”.

Veja a transmissão completa da inauguração do Memorial Papa Francisco