Grupo jihadista cobra 'jizya' dos cristãos no Mali

Fontes confidenciais da fundação Ajuda à Igreja que Sofre revelam um agravamento da situação de discriminação contra as comunidades cristãs em duas cidades da região de Mopti, no Mali. A recente extorsão financeira é apenas o capítulo mais recente de uma história de violência e perseguição que assola a região. A situação foi agravada pela falta de infra-estruturas básicas, como estradas e abastecimento de água, e o fechamento de escolas devido à insegurança.

Segundo informações recebidas pela fundação de direito pontifício Ajuda à Igreja que Sofre (ACN, sigla em inglês), um grupo extremista islâmico ativo na região de Mopti, no Mali, estaria exigindo uma taxa de 25.000 francos CFA (cerca de 40 dólares) a todos os adultos cristãos com mais de 18 anos de idade em Douna-Pen, o maior povoado cristão na parte oriental de Koro.

Este pagamento seria agora uma condição para que os cristãos possam praticar livremente sua religião. Os extremistas teriam deixado claras as suas exigências, recolhendo o dinheiro da comunidade com total impunidade há poucos dias, informaram à ACN fontes confiáveis, ​​que preferem manter o anonimato por razões de segurança. Aqueles que não puderam ou não quiseram obedecer teriam sido avisados ​​da alternativa: o fechamento dos seus locais de culto.

Esta situação preocupante teria ocorrido pela primeira vez na localidade de Dougouténé, cujos residentes foram os primeiros a pagar a jizya, uma espécie de imposto religioso. Agora foi a vez de Douna-Pen. Os residentes da região temem que as ações dos extremistas se espalhem para outros povoados, ameaçando ainda mais a liberdade religiosa e a segurança local.

Anteriormente, os extremistas islâmicos já haviam exigido o fechamento de igrejas, protestantes e católicas em Douna-Pen. Durante algum tempo, uma certa paz em meio à tensão permitiu aos residentes praticar a sua fé, embora sem o uso de instrumentos musicais durante os cultos, uma clara restrição à prática religiosa.

Uma das fontes manifestou profunda preocupação com esta escalada da situação já precária, afirmando acreditar "que vivemos em um Estado secular onde tais práticas não deveriam propsperar mas, infelizmente, estão se tornando em nossa nova realidade. Se as autoridades não agirem, a população pagará impostos diretamente aos cofres dos terroristas, que atuam sob a bandeira do jihadismo na República do Mali." E acrescenta: "Sabemos que o país é grande e estão sendo ralizadas ações em outros locais. Mas se nada for feito nesta área, no curto prazo, as consequências serão desastrosas! As pessoas estão sendo mortas como ratos aqui!

Douna-Pen, localizada no município de Dioungani, abriga uma população cristã significativa. A recente extorsão financeira é apenas o capítulo mais recente de uma história de violência e perseguição que assola a região. A situação foi agravada pela falta de infra-estruturas básicas, como estradas e abastecimento de água, e o fechamento de escolas devido à insegurança.

Há receios de que o pagamento forçado destes fundos a grupos extremistas islâmicos possa criar divisões profundas entre a população, minando a confiança no governo e minando ainda mais a frágil estabilidade da região. Muitos residentes temem ser abandonados pelo Estado do Mali.

A mesma fonte concluiu com um apelo: “Este é o grito de um cidadão que ainda acredita na República do Mali e nos seus líderes”, mas precisamos de ação imediata para evitar que um conflito religioso se enraíze neste país. nós."