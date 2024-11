Lugar-Tenente, Dama de Comenda Isis Penido

Conclui o seu segundo mandato à frente da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém do Rio de Janeiro, a Dama de Comenda Isis Penido. Ao longo das suas duas gestões muito foi feito pela Ordem seja no âmbito interno, seja na missão a que se propõe a mesma, em ser um instrumento a serviço da Igreja.

Silvonei José – Vatican News

Fui apresentado à Ordem para ser um dos seus membros, precisamente pela Lugar-Tenente, mas já era conhecedor do belíssimo trabalho que a mesma realiza no Rio de Janeiro através de monsenhor André Sampaio, caro amigo que sempre está presente na Rádio Vaticano – Vatican News como seus textos e reflexões. Portanto, Isis se tornou a minha madrinha dentro dessa Ordem milenar que tem suas origens -de acordo com tradição não documentada - à Primeira Cruzada, quando seu líder, Godofredo de Bouillon, libertou Jerusalém.

A Ordem incluía não só membros regulares (Frates), mas também seculares (Confrates) e militar e, que como especial obrigação, defendiam o Santo Sepulcro e os Lugares Santos, sob o comando do Rei de Jerusalém.

Voltando à Lugar-Tenente, Isis Penido: ela foi investida como Dama, na OESSJ, por Dom FiIlippo Santoro, na época Grão Prior da Ordem, na Lugar-Tenência da Dama Antonia Frering, em 25 de outubro de 1997.

Exerceu desde então várias funções no Conselho da Ordem: Cerimoniária Leiga e Chanceler das Lugares- Tenências da Dama Antonia Frering, do Cavaleiro Dr. Gustavo Capanema do Cavaleiro Comendador Dr. Gustavo Miguez de Mello.

Foi nomeada Lugar -Tenente pelo Grande Magistério, por indicação do Lugar- Tenente Cavaleiro Comendador Dr. Gustavo Miguez de Mello e investida como tal no dia 02 de dezembro de 2016.

Na área profissional, é Juiz de Paz/Titular da Comarca de Armação dos Búzios, Membro do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro (Portugal). Por causa dos relevantes trabalhos prestados recebeu várias premiações como o Prêmio “Personalidade SBO-2013”-Sociedade Brasileira de Oftalmologia-Foz do Iguaçu (2013), a Medalha Presidente Juscelino Kubitschek-Serviços prestados ao País - Diamantina 2013 e , mais recentemente, a Medalha da Ordem do Santo Sepulcro em Jerusalém, Israel.

Em 2017, recebeu o Grau de Comenda da Ordem passando a ser Dama de Comenda, em cerimônia celebrada pelo Cardeal D. Orani João Tempesta, Grão-Prior.

Lugar-Tenente, Dama de Comenda Isis Penido

Nós conversamos com Lugar-Tenente, Isis Penido:

A senhora conclui dois mandatos à frente da Ordem como Lugar-Tenente. Neste período a Ordem cresceu e esteve presente no seio da comunidade carioca, mas também com um olhar fixo para a Terra Santa. Que balanço faria desses anos à frente da Ordem no Rio de Janeiro?

Isis Penido: Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar com você, para o Vatican News e para o mundo. Fazer um balanço desta gestão não é fácil, mas eu posso dizer que fiz o meu melhor para que a Ordem estivesse presente, não apenas na sociedade carioca, mas no Brasil, na América Latina e consequentemente no mundo, com nossa participação internacional. Também agradeço a Deus por essa força que tive durante 26 anos, trabalhando pela Ordem, com êxito, sendo 8 anos como Lugar Tenente, cumprindo dois Mandatos, sobretudo com um Conselho atuante.

Como a senhora definiria a Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém?

Isis Penido: A Ordem é uma associação Pontifícia civil do Vaticano, com personalidade jurídica canônica, que tem como principal escopo a manutenção da fé católica na Terra Santa.

Quem são os integrantes da Ordem… como são escolhidos os membros.

Isis Penido: São pessoas de profunda fé católica, com vida exemplar em todos os sentidos e que manifestam o desejo de servir sempre mais e melhor a Igreja, com olhos no Próximo. A escolha não é simples, o candidato é apresentado por um membro da Ordem que se responsabiliza por ele. Respondendo à vários questionários e sua documentação vai para o Grande Magistério em Roma. Se aprovado, fará um ano de Postulantado, que é uma preparação para ser investido como membro da Ordem.

O Grão Prior da lugar tenência do Rio é o cardeal Tempesta. Como é o trabalho com a Igreja Católica e com o cardeal?

Isis Penido: A Ordem é filha da Igreja e por isso mesmo, o tratamento com sua mãe é sempre amoroso. Trabalhar com nosso Grão Prior, Dom Orani Tempesta, é uma benção para todos nós. Costumamos cognomina-lo de pai, ele é realmente um pai para nós.

Quais atividades desenvolve a Ordem?

Isis Penido: Atividades várias. Além das normais: Celebrações próprias da Arquidiocese local, de outras Arquidioceses e até países. Posso dizer: Somos responsáveis por atividades assistenciais em nossa cidade e Estado. Não nos esqueçamos que o Brasil é um país de terceiro mundo e as necessidades são muitas. Assistimos axilos, creches, hospitais, associações de portadores de deficiência de visão e outras. Sem esquecermos a finalidade principal que é a Terra Santa.

A ligação com Roma, sede central, como é feita, e quais responsabilidades têm o lugar tenente dentro da Ordem?

Isis Penido: Temos uma ligação fraternal e direta com o Grande Magistério, desde que assumi a Lugar Tenência. O Grão Mestre, Governador Geral, Vice Governador e todos os membros são nossos amigos.

O Lugar Tenente é o representante do Cardeal Grão Mestre na Tenência e tem todos os poderes dentro da Tenência, com autonomia para resolver todos os assuntos, de acordo com as normas do Direito Canônico, do Estatuto e do Regulamento Geral da Ordem, com espírito de serviço.

Desses anos de trabalho à frente da Ordem, quais seriam os momentos a serem colocados em um moldura.

Isis Penido: Foi quando em 2018, a nossa Tenência fez uma Peregrinação para a Terra Santa e Roma. Na Igreja do Santo Sepulcro, diante da Pedra da Unção eu senti uma forte emoção e me ajoelhei sobre ela pedindo perdão a Ele pelos meus pecados e do Próximo. (conforme foto anexada)

A senhor continuará a seguir os trabalhos da Ordem, colaborando com a nova lugar tenente?

Isis Penido: Sim, a nova lugar Tenente foi indicada por mim, praxe da Ordem, de acordo com o Estatuto e aprovada pelo Grande Magistério. Estarei sempre à disposição dela e de nossa Amada Ordem

Que sentimento tem na conclusão de um período de sua vida de doação e serviço para uma instituição como a Ordem Equestre do Santo Sepulcro?

Isis Penido: O sentimento é de alegria por haver cumprido a minha palavra ao ser investida como Lugar Tenente no ano de 2016:

" Estou aqui para servir à Deus, à Igreja, à Ordem e ao próximo".

Os votos à nova Lugar-Tenente?

Isis Penido: Desejo à minha amiga, Almerinda Mendes a alegria de Servir.