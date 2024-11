Iporã: abertura do Processo de Canonização do padre Danilo Rossa

Abertura do Processo de Canonização do padre Danilo Rossato

Padre Judinei Vanzeto, SAC

No dia 27, o Santuário Santo Antônio, localizado em Iporã-PR e pertencente à Diocese de Umuarama, foi palco de um momento histórico e emocionante: a abertura do processo de canonização do Pe. Danilo Rossato, SAC. O evento reuniu a comunidade local, familiares do sacerdote, padres palotinos e diocesanos, além de diversas autoridades religiosas.

A celebração foi presidida por Dom Frei João Mamede Filho, bispo da Diocese de Umuarama, com a participação do Pe. José Fernando Lucena, pároco local, e contou com a presença do Pe. Juliano Dutra, SAC, postulador da causa. Durante a cerimônia, destacou-se a importância do testemunho de vida do Pe. Danilo Rossato, reconhecido por sua profunda fé, dedicação ao Reino de Deus e serviço às comunidades onde atuou.

Dom Mamede destacou a relevância desse momento para a Diocese de Umuarama e para toda a Família Palotina, afirmando que o exemplo de santidade do Pe. Danilo é um sinal de esperança e inspiração para todos os fiéis. Institui um tribunal para a causa. "Hoje damos início a um caminho que busca reconhecer oficialmente aquilo que a comunidade já percebeu: a vida de santidade e entrega deste servo de Deus", afirmou o bispo.

O Pe. Juliano Dutra, por sua vez, explicou o processo de canonização, destacando as etapas a serem seguidas e a importância de reunir testemunhos e documentos que comprovem as virtudes heroicas e os possíveis milagres atribuídos ao Pe. Danilo. "Um homem silencioso e simples, que tinha dificuldades para se expressar, mas viveu de forma exemplar o seguimento a Cristo", destacou o padre Juliano.

Ao final, os participantes expressaram sua alegria e esperança, reafirmando o desejo de que a causa avance e que o Pe. Danilo Rossato seja, um dia, elevado aos altares como exemplo de santidade para a Igreja e para o mundo.

Que este seja apenas o início de uma caminhada que inspire mais fiéis a seguirem os passos de Cristo, a exemplo do Pe. Danilo Rossato, SAC.

Crédito das fotos: Domine Fotografia Religiosa