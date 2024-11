Holywins 2024 foi uma celebração cheia de fé, alegria e emoção

O patrono da 2ª edição do Holywins foi o Beato Carlo Acutis.

Pe. Rodrigo Eduardo Hillesheim* - Santa Cruz do Sul

No dia 2 de novembro, a Catedral São João Batista da Diocese de Santa Cruz do Sul (RS), se encheu de luz e espírito de comunhão ao celebrar a Solenidade de Todos os Santos. O patrono desta 2ª edição foi o inspirador Beato Carlo Acutis. Foi uma noite abençoada e inesquecível!

O evento iniciou com a missa, onde a espiritualidade foi o centro, reunindo fiéis um clima de união e devoção. Em seguida, o desfile temático iluminou as ruas centrais da cidade, com o brilho da fé e da alegria, conduzindo todos para momentos de reflexão e atenção na vida do jovem Carlo Acutis. Dezenas de pessoas participaram do desfile: crianças e jovens vestidos de santos, pastorais e movimentos das paróquias da cidade.

2ª edição do Holywins na Diocese de Santa Cruz do Sul

Não faltou diversão! Os desafios e brincadeiras contagiaram o público, garantindo risadas e descontração, ao mesmo tempo que o festival organizado para o evento trouxe uma contagiante animação.

Vídeos do evento podem ser conferido no perfil Instagram da Catedral São joão Batista: @catedral_sjbatistas

*Pe. Rodrigo é pároco da Catedral São João Batista, em Santa Cruz do Sul (RS)