Evangelho de 25 de novembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 21,1-4

Jesus viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas moedinhas e afirmou: essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos depositavam o que lhes sobrava e ela ofertou tudo quanto tinha para viver.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Hoje, como quase sempre, as pequenas coisas passam ignoradas: pequenos gestos de amor, pequenos sacrifícios. Mas são exatamente nessas pequenas coisas que se mantém a reta intenção, pois pode ser que ninguém as vê. No entanto, não passam despercebidas a Deus. Se Jesus não tivesse nos alertado, não teríamos olhos para valorizar as pequenas coisas.