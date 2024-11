Evangelho de 22 de novembro

Dom Mário Spaki, bispod e Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 19,45-48

Jesus entrou no templo, começou a expulsar os vendedores e disse-lhes: ‘minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões’.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Escute o que vou lhe falar. Se você vai a um posto de combustível, o faz para abastecer o carro; se vai num açougue, o faz para comprar carne; se vai na Igreja, vai para rezar, para conversar com Deus! Se dentro da Igreja fica analisando as pessoas, olhando o celular, desatento, será como se você saísse com o tanque do carro vazio do posto ou com as mãos vazias do açougue. Mas, sobretudo, teria perdido a ocasião de voltar para casa com o coração cheio de Deus!