Evangelho de 19 de novembro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 19,1-10

Zaqueu procurava ver Jesus que vinha no meio da multidão, mas não conseguia, pois ele era de baixa estatura. Subiu, então, numa figueira, onde Jesus iria passar. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa! Hoje devo ficar em sua casa!

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Cada um de nós tem um pouquinho de Zaqueu. Esse personagem era rico, nos diz o Evangelho e chefe dos publicanos; nós também, às vezes, temos mais do que necessitamos e outras vezes atuamos como um publicano quando nos esquecemos de Cristo. Jesus, entre a multidão, nos procura e nos diz: desce depressa! Hoje eu devo ficar na tua casa. Agora, imagine você recebendo Jesus na sua casa, entre os seus, na sua vida e no seu trabalho, no seu cantinho onde a sua existência acontece.