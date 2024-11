Evangelho de 18 de novembro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 18,35-43

Próximo de Jericó um cego, sabendo que Jesus passava ali por perto, gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele e o curou. O cego, uma vez curado, seguia Jesus, glorificando a Deus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Bartimeu nos dá um exemplo de fé simples e persistente. Como seria útil para nós repetir a mesma frase de Bartimeu: Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim! Em efeitos, é salutar nos aproximar de Deus com o coração humilde. Em não poucas ocasiões, a sociedade, a cultura do politicamente correto querem fazer-nos calar: com Bartimeu não o conseguiram. Ele não recuou e tornou-se um discípulo de Jesus.