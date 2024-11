Evangelho de 15 de novembro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 17,26-37

Falando sobre o final dos tempos, Jesus afirmou: quem procura ganhar a vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Talvez você seja uma pessoa que sempre procura ganhar: dinheiro, discussões, apostas. E, ao invés, o Evangelho nos diz que é bom ‘saber perder’, para amar, pois perder por amor, é a maior das vitórias. Sinta como é encantador ver aquela mãe que ‘perde’ tempo para amamentar seu filhinho de colo. Escute as batidas do coração daquele pai que passeia de bike com seu filho pequeno. Ambos gastaram, ‘perderam tempo’, mas foi por amor e isso gerou o paraíso dentro deles. Aliás, observe como cada ato de amor verdadeiro exige que você perca algo, para ganhar o céu. Imagine então você, não vivendo só para ganhar coisas, dinheiro, mas ‘perdendo-se’ por amor. Assim fez Jesus, assim fez Nossa Senhora, assim fizeram todos os santos e santas de Deus. A vitória deles é eterna!