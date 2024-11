Evangelho de 12 de novembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 17,7-10

Jesus orienta seus discípulos a não se vangloriar de suas obras e mesmo depois de ter feito todo o bem possível sentirem-se servos inúteis, pois fizeram o que deviam fazer.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A Palavra de Deus de hoje nos ensina com clareza que não podemos ser arrogantes, pessoas que vivem incensando a si mesmas, colocando-se acima dos outros, vangloriando-se, contando vantagens com fundo egoístico. Ao invés disso, a identidade mais profunda do discípulo de Jesus é ser servidor. E fazer isso com disponibilidade, alegria e não só quando somos praticamente obrigados a servir!