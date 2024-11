Evangelho de 11 de novembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavái, comenta o Evangelho de Lucas 17,1-6

Jesus disse: ai daquele que produz escândalos! Seria melhor que lhe amarrassem uma pedra no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos!

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Com o passar do tempo nos tornamos muito parecidos com as pessoas com as quais mais nos relacionamos. É de onde vem o ditado: diga-me com quem anda e dir-lhe-ei quem você é. Por isso, veja bem quem são seus amigos e quem são os que lhe aconselham em suas decisões. Se os seus amigos deram escândalo, abandonaram a família, deram calote em alguém e você convive com eles, cuidado para não ser influenciado e cometer os mesmos erros.