Evangelho de 7 de novembro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 15,1-10

Jesus nos revela como Deus vê as coisas: se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la?

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Na verdade, esse modo de pensar não é nosso: deixar as noventa e nove para procurar aquela que se perdeu, mas é o modo como Deus faz. Jesus nos conta isso com entusiasmo: Deus não quer perder nenhum de nós. Ele não quer perder você, por que você é filho, é filha! Não é apenas mais um ou mais uma na multidão: és precioso, és preciosa para Deus! Senhor, dá-nos o dom da reciprocidade para convosco, pois queremos amar-vos de todo coração!