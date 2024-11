Evangelho de 6 de novembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 14,25-33

Jesus diz claramente: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo!

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Em geral, ninguém gosta da dor e do sofrimento. Mas, pessoas espiritualmente maduras descobrem, em cada cruz, a possibilidade de amar Jesus Crucificado, pois que ele está presente em cada dor. Assim, as dificuldades, os fracassos, os cansaços, as decepções, as doenças não as distanciam de Deus, mas, pelo contrário, as aproximam dele. Em cada uma dessas realidades você também pode encontrar Jesus, reconhecê-lo e dizer-lhe como fizeram os santos: És tu, Jesus! Por ti, Jesus! Eu te quero! Eu te amo!