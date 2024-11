EUA, Broglio: bispos rezam pela unidade e por todos os líderes eleitos

O presidente da Conferência Episcopal dos EUA enfatiza à mídia do Vaticano o compromisso da Igreja dos EUA com a defesa da dignidade da pessoa humana em todas as suas formas: “a Igreja Católica não é expressão de nenhum partido político”.

Devin Watkins – Vatican News

Após a eleição de Donald Trump como o 47º presidente dos Estados Unidos da América, o arcebispo Timothy Broglio, presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, disse à mídia do Vaticano que os bispos católicos estão prontos para trabalhar com todos os políticos eleitos para promover o bem comum. Como cristãos e estadunidenses”, diz ele, ‘temos o dever de promover o respeito mútuo, em um espírito de caridade e civilidade, mesmo no diálogo com aqueles que pensam diferente de nós’. Com relação ao debate político sobre o aborto - que atualmente envolve pelo menos dez estados diferentes - o arcebispo enfatizou que os bispos dos EUA sempre defenderão os direitos de todas as pessoas, também dos ainda não nascidos.

Como a Conferência dos Bispos Católicos dos EUA comenta a eleição de Trump para a presidência?

Nos Estados Unidos, temos sorte porque vivemos em uma democracia e os estadunidenses foram às urnas para escolher livremente quem deveria liderar a nação. Dou meus parabéns pessoais ao presidente Trump e a todos os políticos que foram eleitos nacional e localmente. Agora é o momento de passar da campanha para o governo do país. Estamos convencidos de que a transição de um governo para outro pode ocorrer de forma pacífica. A Igreja Católica e a Conferência Episcopal não são expressão de nenhum partido político e a Igreja permanece fiel ao seu Magistério, independentemente de quem esteja sentado na Casa Branca. Como bispos, estamos prontos para trabalhar com todos os representantes políticos eleitos com o objetivo de buscar o bem comum. Somos uma nação abençoada com prosperidade e temos o dever de cuidar dos outros, inclusive daqueles que estão fora de nossas fronteiras. Rezamos para que o recém-eleito presidente Trump e todos os líderes políticos possam agir de acordo com as responsabilidades que lhes foram confiadas para servir o país e seus cidadãos. Pedimos a intercessão da Mãe Santíssima, padroeira da nação, para que ela possa nos guiar na busca do bem comum e no respeito à dignidade de cada pessoa humana, especialmente as mais vulneráveis, os ainda não nascidos, os pobres, os estrangeiros, os idosos e enfermos e os migrantes.

O Presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, arcebispo Timothy Broglio

O recém-eleito presidente Trump delineou na campanha as questões que abordará durante seu mandato. Quais são as questões que a Conferência Episcopal considera prioritárias para os próximos quatro anos?

Nossa primeira preocupação é a proteção da dignidade da pessoa humana. Estamos convencidos de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus desde o início.

Os Estados Unidos têm a sorte de ser um país extremamente rico e, consequentemente, uma de nossas prioridades deve ser cuidar dos pobres, daqueles que vivem à margem da sociedade. É chocante ver em algumas de nossas principais cidades quantas pessoas são forçadas a viver nas ruas, sem abrigo. É nossa responsabilidade responder a essas questões e buscar soluções radicais. Além disso, como bispos, esperamos dar um novo impulso à reforma das leis de imigração para que o sistema atual possa ser corrigido e se torne mais sensível às necessidades dessas pessoas. Além disso, temos a responsabilidade de ajudar os países dos quais os migrantes fogem devido à pobreza e à instabilidade.

Uma das questões dessa eleição foi a mudança na regulamentação do aborto, que envolveu nada menos que dez estados, três dos quais - Dakota do Sul, Flórida e Nebraska - adotaram medidas restritivas a esse respeito. Quais são as iniciativas dos bispos para proteger a vida do nascituro?

Obviamente, desde a primeira decisão da Suprema Corte a favor da legalização do aborto, temos defendido um limite para essa ameaça à vida humana. Nós nos opusemos a isso de todas as formas e um dos caminhos mais eficazes que tomamos foi convencer as pessoas do direito à vida do nascituro. Certamente, o que está acontecendo em nível nacional representa um desafio urgente para a nossa Conferência Episcopal na luta para proteger a dignidade humana. Quando observamos a disseminação da violência em nossa sociedade, não podemos negar que ela se deve ao fato de que as pessoas podem decidir arbitrariamente quem deve viver e quem deve morrer. Isso desqualifica qualquer ideia de dignidade humana e, portanto, temos a responsabilidade de formar as pessoas e convencê-las a viver à luz do Evangelho.