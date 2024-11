Shevchuk: na Ucrânia, um oceano de dor; no povo, jorra uma fonte de esperança

O líder da Igreja Greco-Católica relembra os 1.000 dias de conflito no seu país: “depois do choque inicial, começou um recomeço. Tudo foi destruído, tudo teve que ser renovado”. O arcebispo-mor pede que a Ucrânia não seja deixada sozinha nem seja vista como “um problema”: na nossa resiliência está a solução para muitas injustiças no mundo de hoje.

Svitlana Dukhovych - Cidade do Vaticano

O arcebispo-mor Sviatoslav Shevchuk fala de tristeza, mas ainda mais de esperança, ao relembrar os 1.000 dias da guerra que envolveu seu país, a Ucrânia, desde fevereiro de 2022. Falando à mídia do Vaticano, o líder da Igreja Greco-Católica Ucraniana reitera sua condenação a uma guerra estigmatizada como “insensata e sacrílega” e faz um apelo em nome da população para que não seja abandonada: “Não nos deixem sozinhos”, diz ele. “Mesmo em silêncio, mas esteja presente ao nosso lado”.

Que sentimentos prevalecem entre as pessoas na Ucrânia após 1.000 dias de guerra em grande escala, mesmo considerando os ataques russos da última semana?

Se falarmos de sentimentos, por um lado, há um profundo sentimento de tristeza. As pessoas estão muito tristes porque todos os dias temos que ver com nossos próprios olhos a terrível face da morte, da destruição. Por outro lado, só de ver como vivemos esses 1.000 dias, prevalece o sentimento, de fato, a virtude, a capacidade de ter esperança. Porque sem esperança, hoje, é impossível continuar vivendo na Ucrânia. Quando vemos como os trabalhadores da infraestrutura de energia ucraniana, depois de um ataque de míssil, depois de cada destruição, começam tudo de novo e, depois de algumas horas, tentam reparar os danos, quando vemos nossos médicos que, apesar dos perigos, ajudam a tirar as pessoas das casas destruídas, a salvar vidas, então, junto com a dor, há esperança. A esperança de pessoas de várias profissões, de várias partes da sociedade, de vários grupos sociais na Ucrânia.

Muitos ucranianos dizem que a guerra os mudou muito. Que mudanças ou transformações o senhor acha que a Igreja na Ucrânia está experimentando? E o que dessa experiência poderia ser compartilhado com os católicos de todo o mundo?

Quando a guerra estourou e em um instante nos vimos sob as bombas, sofremos um choque profundo. Muitos estudiosos da psicologia e das ciências sociais, mas também nós, do ponto de vista espiritual, concordamos que esse choque foi como um momento de recomeço: em um único momento, todas as relações humanas se romperam, tudo o que havíamos entendido, conhecido e experimentado até então foi destruído. Esse reinício causou uma renovação porque tivemos que renovar nossas relações, primeiramente com nós mesmos, todos tiveram que entender “quem sou eu? O que tenho de fazer?”. Todas as máscaras, aparências, caíram, um profundo senso do ser humano em sua grandeza e também em sua fraqueza foi revelado. Essa agitação também causou outro fenômeno: a perda e a recuperação de um relacionamento com Deus. Quando você passa pelo bombardeio, vê sua casa tremer e ouve o estrondo horrível das bombas, é como se você estivesse em uma noite espiritual e clamasse: “Senhor, onde estás? Por que me abandonaste?”, como Jesus na cruz. Mas então esse Deus, que em um momento parecia ter ficado escuro, torna-se presente e a Igreja testemunha um fenômeno de profunda conversão. Uma conversão de padres, bispos, monges, fiéis, mas também a conversão de pessoas distantes da Igreja. Redescobrir Deus como a fonte da própria vida e em meio a um desastre, a uma noite de dor. Esse é o significado da vida espiritual e eclesial: perder e reencontrar, passar pela destruição e depois se encontrar em um mundo diferente, uma sociedade diferente, um país diferente. Portanto, todos dizem que essa Ucrânia que muitos conheciam antes de 24 de fevereiro de 2022 não existe mais. Precisamos cobrir esse povo, esse país, redescobrir a Igreja de Cristo presente entre as pessoas.

A dádiva mais preciosa de Deus é a vida. Na Ucrânia, muitas famílias lamentam a perda de entes queridos que morreram na linha de frente de batalha ou nos bombardeios. Como a Igreja ainda ajuda as pessoas a amar e proteger a vida?

Nessas circunstâncias, temos a sensação de estarmos imersos em um oceano de tristeza. A dor humana é um mistério e a Igreja está seguindo os passos de Jesus Cristo, que foi capaz de entrar nas profundezas da dor humana e depois mostrar a saída. Aprendemos algumas coisas. A primeira: não tenha pressa em dizer “eu entendo você”. Muitas pessoas do exterior, até mesmo amigos, nos dizem: 'Nós entendemos você', mas essas palavras nos causam profunda dor porque não se pode dizer a um menino que perdeu as pernas: 'Eu entendo você'. Em segundo lugar, é muito importante estar presente, mesmo que não possamos dizer nada. O sacramento da presença é importante. Pedimos “fique em silêncio, mas esteja presente ao nosso lado. Não nos deixe sozinhos”. A presença da Igreja é um sacramento que torna visível a presença real do Senhor no meio de seu povo. A terceira e mais importante coisa é o poder da palavra. Ela traz o poder de Deus, a vida, a esperança, a capacidade de renovar nossos recursos humanos e espirituais. A palavra do Evangelho é verdadeiramente vida. Isso não é uma frase bonita ou uma metáfora: com meus próprios olhos, vi que, quando proclamei a palavra de Deus, essa palavra literalmente trouxe vida às pessoas. Um milagre!

Em tantas entrevistas, ouvimos dos ucranianos que eles são os primeiros a desejar a paz, mas o que está acontecendo, infelizmente, parece estar afastando cada vez mais esse objetivo. Qual é a fonte de esperança de que uma paz justa e duradoura possa chegar a esse país atormentado?

Percebemos que essa fonte de esperança não está fora da Ucrânia, no exterior, mas dentro de nós. Deram-nos três dias... e agora estamos falando do milésimo dia de uma guerra sem sentido, blasfema e sacrílega. Vimos que dentro de nós há uma fonte jorrante de resistência, resiliência e esperança, que se torna um problema político, militar e diplomático. O agressor quer aniquilar essa fonte jorrante, não quer reconhecer que ela existe, quer destruí-la com mísseis, bombas, tanques. E, às vezes, essa fonte de esperança também cria problemas para os políticos, muitos veem a Ucrânia como um problema. Mas eles não entendem que lá, nessa fonte, está a solução para tantas injustiças, para tantas situações do mundo moderno que está experimentando a perda de sua humanidade. Até mesmo os diplomatas são desafiados por essa fonte de esperança e resiliência na Ucrânia, eles procuram várias fórmulas para a paz, fórmulas para negociações políticas, mas até agora não as encontraram. Acho que essa fonte certamente não tem uma origem meramente humana: todos os dias vemos nossas forças humanas sendo esvaziadas e depois preenchidas. Há uma centelha de vida.

Há algo mais que o senhor gostaria de acrescentar?

Gostaria de acrescentar que realmente hoje, na Ucrânia, estamos vivenciando algo que vai além das fronteiras de uma única nação, de um único país e até mesmo de uma única Igreja. A autêntica face da humanidade está sendo revelada, e aqueles que forem capazes de reconhecer isso entenderão que a Ucrânia hoje não é um problema, mas parte da solução.