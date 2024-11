Encontro Formativo Nacional da Pastoral Familiar em Manaus

O encontro é “oportunidade para refletir, para estudar os desafios da evangelização da família”, segundo o bispo de Ponta Grossa e presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, dom Bruno Elizeu Versari.

Manaus acolhe de 08 a 10 de novembro de 2024 o Encontro Nacional de formação da Pastoral Familiar, com representantes dos diversos regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O tema do encontro, segundo os coordenadores da Pastoral Familiar no Regional Norte1 da CNBB, Antônio Ronildo Viana dos Santos e Rosenilda Azevedo Ferreira, é “Os desafios da evangelização da família na perspectiva familiar”.

O casal coordenador considera “muito importante essa reflexão”, destacando igualmente que o Regional Norte1 está acolhendo essa formação em Manaus. Uma oportunidade para que aqueles que têm chegado de todos os cantos do Brasil possam “conhecer as nossas realidades e passem a ter convivência conosco”. Igualmente, foi colocando que “nesse momento de partilha, nesse momento em que nosso assessor está refletindo sobre a temática, nos ajuda muito posteriormente para nossa caminhada”.

Do encontro participa, além da coordenação nacional da Pastoral Familiar, o bispo da diocese de Coari e referencial da Pastoral Familiar no Regional Norte1, dom Marcos Piatek. Igualmente foi destacada a presença do arcebispo de Manaus e presidente do Regional Norte1, cardeal Leonardo Ulrich Steiner, que ajuda a avançar “nessa troca, nesse compromisso do Regional Norte1 com a Pastoral Familiar”.

O encontro é “oportunidade para refletir, para estudar os desafios da evangelização da família”, segundo o bispo de Ponta Grossa e presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, dom Bruno Elizeu Versari. Uma oportunidade para descobrir “como chegar às famílias para evangelizar em um mundo marcado pela internet, em um mundo marcado pelos desafios da correria, um mundo marcado pelo desafio da educação dos filhos, um mundo marcado pelo acético, onde as pessoas deixam de acreditar em qualquer forma de organização, mesmo na Igreja, e começam a se isolar”.

Diante dessa realidade, o bispo de Ponta Grossa sublinhou que “a Pastoral Familiar é uma pastoral de encontro, a Pastoral Familiar é uma pastoral que promove a família”. Ele insistiu em que “precisa estudar para fornecer subsídio, fornecer material formativo para os cassais caminharem com mais segurança, caminhar com mais firmeza nesta proposta, desde ajudar os jovens que desejam constituir família no sacramento do matrimónio, também na educação dos filhos, na formação religiosa, na formação da família, para a educação da fé das crianças”.

“É um mundo amplo, é uma realidade diversificada que a família vive, e neste ambiente é que a Pastoral Familiar busca trabalhar, falar do Evangelho, anunciar a beleza do matrimónio, anunciar a beleza de viver na família, dizer que vale a pena se casar para ser santo, como um convite a buscar e viver a santidade”, disse dom Bruno Elizeu Versari. Segundo ele, esse encontro é para “ajudar os casais a se fortalecer naquilo que é propósito da Pastoral Vocacional, para que eles sejam multiplicadores, agentes nos regionais deles”.

