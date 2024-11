DNJFEST 2024: uma festa para unir os jovens e a fé em São Paulo

A celebração do último domingo (24/11) que uniu fé, espiritualidade, lazer e confraternização, proporcionou uma experiência transformadora para jovens e famílias, com momentos de oração, shows, atividades esportivas e espaços de lazer. O evento foi organizado pela Arquidiocese de São Paulo no Centro Esportivo Tietê.

Vatican News

No último domingo, 24 de novembro, a Região Metropolitana de São Paulo celebrou o Dia Nacional da Juventude (DNJ) com uma nova identidade, o DNJFEST, seguindo o tema "Cristo Vive". O evento foi organizado pela Arquidiocese de São Paulo no Centro Esportivo Tietê com uma programação que uniu fé, espiritualidade, lazer e confraternização.

A programação começou às 7h, com abertura conduzida pelo DJ Alan Nunes, e se estendeu até às 21h, com momentos profundos de oração, adoração, confissões e a Santa Missa, celebrada por dom Carlos Lema Garcia, bispo auxiliar de São Paulo e referencial do Setor Juventude. Em comunhão com a celebração de Cristo Rei, o evento ofereceu uma experiência transformadora de fé e união para jovens e famílias.

Os jovens também puderam participar de shows musicais com grandes nomes da música católica, como Eliana Ribeiro, Rosa de Saron, Thiago Brado, Canta Shalom, Diego Fernandes e DJ Alan. A programação também incluiu testemunhos de vida, apresentações de Anjos de Resgate e Expresso HG, além de momentos especiais com Padre Marcelo Rossi, Padre Márlon Múcio e Juliano Cazarré.

As atividades esportivas, como basquete, futebol, vôlei e uma pista de skate, garantiram diversão e integração para todos. A feira vocacional e educacional ofereceu aos jovens a oportunidade de discernir suas vocações e conhecer opções acadêmicas, com a participação de escolas e centros universitários.

A programação do DNJFEST foi até às 21h

A jornada espiritual do DNJFEST

O DNJFEST não foi apenas um evento de entretenimento, mas uma verdadeira jornada espiritual. Momentos de adoração, o Terço e a Santa Missa proporcionaram uma profunda intimidade com Cristo. Dom Carlos Lema Garcia destacou a importância de viver a fé com alegria: “Vamos proporcionar aos jovens uma experiência profunda com Cristo Vivo, olhando sempre para a cruz com alegria constante e permanente”, afirmou.

Larissa Yukari, do grupo de jovens e acólita da Paróquia do Divino Espírito Santo, compartilhou que este foi o primeiro festival católico de que participou. Ela ficou encantada com os shows e o espaço físico. Larissa se sentiu muito feliz e grata pela experiência de sentir a presença de Deus o tempo todo e saiu entusiasmada com a missão de ser uma jovem evangelizadora. "Pretendo, com certeza, atrair mais pessoas para vivenciar esse momento transformador", afirmou.

Unidade e solidariedade

A organização do evento contou com o apoio de diversas pastorais da Arquidiocese de São Paulo, demonstrando a força da unidade e do amor cristão. Marco Jordan, coordenador da Pastoral da Comunicação (Pascom) e do DNJFEST, reforçou a importância da união. “É necessário caminhar juntos, promovendo a união e o amor para todos os jovens e suas famílias, fazendo deste momento um grande testemunho de fé em Cristo Rei”, afirmou.

Como gesto concreto de amor ao próximo, os participantes foram incentivados a levar doações de alimentos não perecíveis e artigos de higiene pessoal, destinados à Associação Civil Gaudium et Spes (AGES), da Pastoral do Menor, que atende crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade.

O DNJFEST 2024 foi mais do que um evento de lazer; foi uma celebração de fé e renovação espiritual. A Arquidiocese de São Paulo reafirma seu compromisso com a juventude, proporcionando eventos que fortalecem o vínculo dos jovens com a Igreja e com Cristo.