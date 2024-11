Dia Mundial dos Pobres: diocese de Caxias do Sul ajuda mais de mil gaúchos

As ações pelo Dia Mundial dos Pobres, celebrado no domingo (17/11), foram realizadas numa parceria da Cáritas Diocesana com as paróquias e Pastorais da Caridade. Entre as iniciativas que beneficiaram 1,3 mil pessoas: almoços comunitários, brechó, bazar solidário e atividades com as pessoas em situação de rua em Caxias do Sul.

Felipe Michelon Padilha - Diocese de Caxias do Sul/RS

"Tudo isto requer um coração humilde, que tenha a coragem de se tornar mendigo. Um coração pronto a reconhecer-se pobre e necessitado. Existe, efetivamente, uma correspondência entre pobreza, humildade e confiança", escreveu o Papa Francisco em sua mensagem para a VIII Jornada Mundial dos Pobres, celebrada no domingo, 17 de novembro. O Santo Padre, a partir do tema: "A oração do pobre eleva-se até Deus" (cf. Sir 21,5), convidou a "fazer nossa a oração dos pobres e rezar com eles".

Diante da mensagem do Papa, a Diocese de Caxias do Sul fez um belo exercício por meio da Cáritas Diocesana, o braço da caridade da Igreja que está dando belos passos após a sua reestruturação na. A primeira ação: convidar paróquias e pastorais que quisessem construir juntas ações para marcar a data como sinal da caridade organizada na Igreja Particular de Caxias do Sul. E assim aconteceu: o planejamento, a organização de parcerias e a realização das ações que alcançaram 1,3 mil pessoas nos dias 16 e 17 de novembro.

Diz o Papa em sua mensagem para a VIII Jornada Mundial dos Pobres: "é uma oportunidade pastoral que não deve ser subestimada, porque desafia cada fiel a escutar a oração dos pobres, tomando consciência da sua presença e das suas necessidades. É uma ocasião propícia para realizar iniciativas que ajudem concretamente os pobres, e também para reconhecer e apoiar os numerosos voluntários que se dedicam com paixão aos mais necessitados".

Na Diocese, as iniciativas ganharam o nome de "Dia da Solidariedade". Uma delas aconteceu na Paróquia Santíssima Trindade, rede de comunidades que abraça a periferia da zona Oeste da cidade de Caxias do Sul. A comunidade Nossa Senhora Aparecida, do loteamento Vale Verde foi o local que recebeu a ação da VIII Jornada Mundial dos Pobres. Mais de 120 pessoas participaram de uma manhã cheia de atividades: tudo começou com o café. As crianças participaram do "jogo do cavalinho", tradicional na região, e ganharam brinquedos na premiação, além das pinturas com características dos super-heróis. Os adultos participaram do bingo solidário e do rifão beneficente e receberam brindes, frutos de doação de pessoas e empresas.

Pe. Leonardo, coordenador de Pastoral, servindo no Dia da Solidariedade no Vale Verde

Antes do almoço, o vigário geral e coordenador de Pastoral da Diocese de Caxias do Sul, padre Leonardo Inácio Pereira, e o pároco local, padre Moacir Pauletti, realizaram um momento de espiritualidade, também conduzido pela irmã Cecília Berno, da congregação das irmãs de São José. Logo depois, um delicioso almoço foi servido e os garçons eram os padres, as irmãs, o membro da Escola Diaconal São Filipe, Jeferson Pinto Pereira e sua família, e pessoas que se dedicam na comunidade.

A Igreja Católica marca sua presença junto às comunidades da Paróquia Santíssima Trindade. Durante o período das enchentes, maior catástrofe ambiental da história do Rio Grande do Sul, em maio de 2024, os bairros atendidos foram bastante atingidos por estarem localizados numa encosta e receberem as águas de um córrego da cidade. Dentre os participantes dessa ação, um casal Rogério Oliveira Machado e Keli Barbosa Lemos deram testemunho da missão eclesial no meio das famílias atingidas: "Em 13 anos, que eu moro ali, ela já mora há 30 e poucos anos, foi a primeira vez que aconteceu. Entrou um palmo e pouco de água embaixo do porão, apodreceu todos os pilares, e a Igreja que ajudou a gente. Deu cimento, argamassa, para fazer novo reboco e para a gente fazer os pilares novos".

O casal foi uma das tantas ajudas que foram destinadas do fundo diocesano que arrecadou mais de R$ 1 milhão via doações por PIX vindas de diversas partes do Brasil. A coordenação de Pastoral e a coordenação da Cáritas constituíram um grupo de trabalho responsável por deliberar pelo encaminhamento dos recursos mediante apresentação de um relatório feito pelas paróquias acerca da realidade das famílias que foram atingidas em cada localidade.

Da necessidade à abertura de coração: caminho de solidariedade

Durante as enchentes, Rogério, que é reciclador perdeu máquinas elétricas, como a serra de disco e a furadeira, utilizadas por ele para o trabalho. Hoje, ele está trabalhando mais horas e também aos finais de semana para compensar o tempo que não pôde ir para a rua buscar materiais. "Pra não ficar parado, a gente preferiu ajudar as pessoas. Eu tenho um caminhãozinho e forneci para alguns bairros. Eu emprestei o caminhão para buscar móveis, para o pessoal que foi atingido, cestas básicas, roupas. Levei uma carga de leite, cobertas, acho que tinham umas 80 cestas básicas. Nós fomos ajudar. A gente se pôs no lugar de muita gente. Nós fomos uma das famílias que fomos atingidos, mas não tanto como outras pessoas", ressaltou.

Os irmãos Liziane, André e Maria Aparecida Garcia Coimbra ajudaram no Dia da Solidariedade. Durante as enchentes, a família teve parte do telhado da casa arrancado pelos ventos fortes. Visitado pelas irmãs Cleonice e Cecília, o núcleo familiar também recebeu ajuda do fundo diocesano para o cuidado com as pessoas atingidas pelas enchentes. Eles fazem parte do pequeno grupo de jovens da Paróquia e puderam colaborar com a realização da VIII Jornada dos Pobres. "É muito gratificante para a gente estar aqui ajudando nessa festa, porque a gente também foi ajudado pela Diocese, pela Igreja, e a gente se sente muito feliz em ajudar, fazer parte desse movimento e ajudar os outros também que precisam", salientou Liziane.

Bazar Solidário da Cáritas

Ações mobilizaram brechós, bazar solidário e atividade com pessoas em situação de rua

Foram quatro os locais da cidade de Caxias do Sul que tiveram ações do Dia da Solidariedade. Além da comunidade do Vale Verde, que teve atividades no sábado, as paróquias Santos Apóstolos, Cristo Operário e Nossa Senhora de Lourdes organizaram momentos da VIII Jornada Mundial dos Pobres no domingo, dia 17. Todas as ações foram visitadas pela secretária executiva da Cáritas, Loiva Menezes, e pelo coordenador de Pastoral, padre Leonardo Inácio Pereira, além da assessoria de comunicação da Diocese.

Ainda no sábado, 16 de novembro, a Cáritas Diocesana realizou a primeira edição do Bazar Solidário Cáritas, com a participação de 70 pessoas que adquiriram roupas e acessórios do vestuário e puderam colaborar com o trabalho de solidariedade da Cáritas.

No domingo, dia 17, a Paróquia Santos Apóstolos preparou 150 kits com risoto, frango e pão para as mais de 130 famílias atendidas pela Pastoral do Pão no bairro Vila Lobos/Vergueiros e nos loteamentos Conquista e Boa Vista. O pároco, padre Mateus Boldori e o seminarista Leonardo Velho Soares acompanharam as entregas das marmitas e conduziram momentos de oração e espiritualidade.

A secretária executiva da Cáritas Diocesana, Loiva Menezes, avaliou positivamente as ações neste primeiro ano em que a VIII Jornada Mundial dos Pobres, na Diocese, teve ações sistemáticas e organizadas. "Há muito ainda por ser feito, mas começamos dando passos. E tudo isso só foi possível porque muita gente aceitou o desafio e colocou a mão na massa. Deu de si, do seu tempo, doou comida, materiais, etc. E assim, unidos, vamos seguir para planejar mais ações em 2025".

Na Paróquia Cristo Operário, a ação preparada pela Pastoral da Caridade que reuniu cerca de 100 pessoas foi realizada na manhã do dia 17 de novembro, na comunidade Menino Jesus de Praga, no bairro Bela Vista. Ao longo da atividade, as famílias tiveram aula de ginástica, manicure, psicóloga à disposição para uma escuta ativa, além de momentos de música e espiritualidade, que antecederam o almoço. A iniciativa contou com a presença dos padres da paróquia: Jaime e Jairo Gusberti.

Realizada mensalmente, mas neste mês de novembro antecipada do último domingo para a VIII Jornada Mundial dos Pobres, a ação da Pastoral das Pessoas em Situação de Rua da Diocese de Caxias do Sul foi realizada no salão da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Foram oferecidos o café da manhã e o almoço, que foi à base de arroz e moqueca. Ao longo da manhã, a ONG Médicos do Mundo ofereceu atendimento de saúde, além da podologia vinculada à Universidade de Caxias do Sul. No momento de oração, padre Leonardo Inácio Pereira recordou que todo o ser humano é pobre, mas que Deus dá dons e a capacidade de servir e ajudar os irmãos. Fez isso ao recordar o avental do serviço de cada voluntário, relacionando que a estola que portava para dar a bênção é o avental do serviço do padre.

Para o bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, as ações da Cáritas foram muito importantes para mostrar à comunidade, ou mobilizar a comunidade para agir e expressar também no seu jeito de ser e de viver o Evangelho presente na realidade dos outros, em comunhão com os pobres. "Creio que todas essas ações, quando nós fazemos à luz da Palavra de Deus, em nome da fé que professamos, não são pesadas, mas, acima de tudo, nos dão a força de vivermos a nossa fé e de sermos instrumentos de Deus no mundo, na realidade de hoje. Agradeço a todos e a todas que se envolveram nesta grande corrente de solidariedade, de gestos fraternos, que marcaram a VIII Jornada Mundial dos Pobres, e que continuem marcando também a ação solidária e caritativa em toda a caminhada da nossa Igreja diocesana", concluiu.

Coleta de alimentos não perecíveis na Região Pastoral de Bento e no Vicariato de Nova Prata

A VIII Jornada Mundial dos Pobres também foi celebrada em outras partes da Diocese de Caxias do Sul. Na Região Pastoral de Bento Gonçalves está acontecendo uma campanha de doação de alimentos não perecíveis em todas as paróquias de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira, Santa Tereza e do distrito de Santa Bárbara, que pertence ao município de São Valentim do Sul. A iniciativa acontece entre os dias 16 e 24 de novembro. As doações serão destinadas aos serviços de caridade das paróquias da Região Pastoral de Bento Gonçalves.

No Vicariato de Nova Prata, a ação que contemplou as 14 paróquias da região também foi a coleta de alimentos. Nos dias 16 e 17 de novembro, os fiéis foram convidados a fazer suas doações nas celebrações. As doações serão destinadas aos serviços de caridade das paróquias do Vicariato de Nova Prata e outras realidades necessitadas.