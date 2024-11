Diocese de Camaçari: um lugar para acolher pessoas em situação de rua

Impulsionados pelo Ano Jubilar e motivados pelo Santo Padre, Papa Francisco, já está programado na Fazenda Natal, a Inauguração de uma Padaria para profissionalização e ressocialização dos acolhidos.

Vatican News

A Capela Menino Jesus, da Fazenda Natal, será um dos lugares de Peregrinação do Ano Jubilar de 2025 na Diocese de Camaçari - BA. O local, administrado pela Obra Lumen, acolhe pessoas em situação de rua. É um lugar de misericórdia e de devolver a dignidade para pessoas que viviam sem perspectiva de vida e em situação de profunda vulnerabilidade . A Capela tem Missa todos os domingos às 15h.

Fazenda Natal

Impulsionados pelo Ano Jubilar e motivados pelo Santo Padre, Papa Francisco, já está programado na Fazenda Natal, a Inauguração de uma Padaria para profissionalização e ressocialização dos acolhidos. Atendendo assim um dos pedidos da Bula Papal para o Ano Jubilar, sermos peregrinos da esperança, levando esperança para irmãos que estavam em situação de rua, sem nenhuma expectativa de uma vida nova e digna.

Celebração

O testemunho de dom Dirceu Medeiros, bispo da Diocese de Camaçari:

Ouça e compartilhe

A Casa de Acolhida Fazenda Natal acolhe atualmente mais de 50 pessoas em situação de rua. Está situada no coração da região metropolitana de Salvador. Uma região que sofre com todas as mazelas do mundo urbano, a mobilidade, a violência e a pobreza.

A Capela Menino Jesus, da Fazenda Natal

O depoimento de Ienio Bertoni, um dos responsáveis pela Casa, e que um dia também já esteve em situação de rua:

Ouça e compartilhe

A diocese de Camaçari, Bahia, onde está situada a casa possuir oito cidades da região metropolitana. Segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no dia 18 de julho do corrente ano, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam que sete entre os dez municípios mais violentos do Brasil em 2023 ficam na região Nordeste. Duas cidades da Diocese de Camaçari, Camaçari e Simões Filho ocupam, respectivamente, o segundo e o quinto lugar.

A Capela Menino Jesus, da Fazenda Natal