Conselho Geral realiza visitas aos Palotinos no Brasil

Padre Judinei Vanzeto, SAC - Jornalista



De 1º a 30 de outubro de 2024, o Reitor Geral da Sociedade do Apostolado Católico (SAC), Padre Zenon Hanas, acompanhado pelos membros do Conselho Geral, Padre Rahul Philip, o Secretário Geral, Padre Showri Raju Yetukuri, e o Ecônomo Geral, Padre Vanderlei Luiz Cargnin, realizaram a visita canônica à Província Nossa Senhora Conquistadora, com sede em Santa Maria-RS. Esta visita, realizada a cada seis anos, visa fortalecer os laços entre os membros da Sociedade e promover um espaço de diálogo, crescimento nas atividades apostólicas e carismáticas.



A Província Nossa Senhora Conquistadora, que atualmente conta com 132 membros, atua em diversas frentes de evangelização e assistência social, abrangendo paróquias, educação, comunicação, Boa Imprensa por meio do trabalho gráfico. Além disso, estão presentes nas regiões do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Manaus. Internacionalmente, a Província está presente há mais de 25 anos em Moçambique, bem como com a presença de membros em colaboração e estudos nos Estados Unidos, Itália e Argentina.

Durante a visita, o Conselho Geral esteve com os bispos das dioceses onde os palotinos atuam, fortalecendo a comunhão e apoio mútuo entre os palotinos e as autoridades eclesiásticas locais. Além das visitas às casas de formação (seminários), ao colégio, à Faculdade Palotina e ao museu, foram promovidas reuniões com formadores, professores, estudantes, seminaristas e o Regime Provincial, além de um encontro significativo com os colaboradores, que são fundamentais para a continuidade das obras palotinas em diversas frentes.

Sobre a experiência vivida ao longo deste mês, o Reitor Geral, Padre Zenon Hanas, compartilhou: “A visita foi uma experiência muito verdadeira. Encontrei muitos jovens, crianças e tantas pessoas que participam da igreja com alegria e espontaneidade; é muito comovente. Tivemos a oportunidade de conversar com cada confrade e visitar seus locais de trabalho. Observei a dedicação na formação, a preocupação com o aprofundamento da fé, momentos de espiritualidade. A vida espiritual é o que toca o coração. O trabalho da Província é muito grande e diversificado; são muitas paróquias e uma diversidade de apostolado. Também muitas Comunidades Locais que ajudam a viver a fraternidade apesar das distâncias. A Província enviou membros em missões ad gentes e também recebeu ajuda nesta colaboração na universalidade da Igreja. Parabenizo a todos pelos bons frutos apostólicos e agradeço pela acolhida. Também desejamos as bênçãos do Senhor pela intercessão de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos e São Vicente Pallotti.”

A visita canônica foi marcada por momentos de celebração e diálogo que reafirmaram o compromisso com o carisma de São Vicente Pallotti, além de fortalecer o trabalho apostólico e pastoral da Província em suas variadas frentes de missão.

No mesmo período, foi realizada a visita canônica à Província São Paulo Apóstolo, com sede em São Paulo-SP, com a participação do Vice-Geral, Padre Jeremiah Murphy, e dos Conselheiros Gerais, Padre Joseph Jules Nkodo e Padre Daniel Rocchetti. Além disso, o Reitor Geral, Padre Zenon, aproveitou sua estadia no Amazonas durante a visita canônica à Província Nossa Senhora Conquistadora e, entre os dias 15 e 17 de outubro, visitou os confrades da Região Mãe da Misericórdia que atuam em Manaus e Novo Airão.

