EUA: congresso sobre o Sagrado Coração de Jesus inspirado na "Dilexit nos"

Mais de mil pessoas participaram do evento em Westerville, Ohio, para aquele que foi considerado o primeiro congresso no mundo sobre o assunto após a encíclica publicada por Francisco.

Pe. Paweł Rytel-Andrianik e Tomasz Zielenkiewicz - Vatican News



Mais de 1.200 pessoas participaram da missa no último sábado, 9 de novembro, que deu início ao Congresso sobre o Sagrado Coração de Jesus em Westerville, Ohio (EUA). “É o primeiro congresso no mundo sobre esse tema desde a encíclica Dilexit nos do Papa Francisco”, explica o Fr. Jonathan Wilson, co-organizador do evento, destacando a grande afluência de fiéis. "Esse é um dos poucos congressos sobre o Coração de Jesus”, disse o bispo Earl Fernandes, de Columbus, Ohio, à mídia do Vaticano, "por isso estamos muito felizes em poder realizá-lo aqui em nossa igreja dedicada aos Santos Pedro e Paulo em Westerwille".

A contribuição de "Dilexit nos" à vida das famílias

O bispo também enfatiza que, graças ao documento magisterial do Papa Francisco, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi revivida: “a encíclica também é bela porque se baseia na riqueza da Sagrada Escritura, dos Padres da Igreja e dos escritos dos Papas. Ela também nos aproxima dos santos, de Teresa de Lisieux, de Francisco de Sales, que é o patrono de nossa diocese, bem como de Charles de Foucauld. Tudo isso nos leva a aprofundar nosso amor por Deus, em particular por seu Sagrado Coração”. “Nós”, acrescenta dom Fernandes, ”estamos tentando renovar a diocese especialmente por meio da entronização nos lares do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. É importante ter consciência de que Jesus deve estar no centro da vida dos fiéis e que os lares devem ser o lugar onde a Misericórdia que flui do coração do Senhor Jesus é demonstrada. Com isso, as famílias melhorarão seu trabalho de misericórdia para com seus irmãos e irmãs, incluindo os pobres e necessitados de nossa comunidade”.

Fortalecer a fé nos lares



Emily Jaminet, co-organizadora do congresso em Ohio, mãe de 7 filhos e diretora-executiva da Sacred Heart Inthronement Network, uma rede criada para promover e viver a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, fala de um “momento especial” em referência ao congresso. Ela disse à mídia do Vaticano: “é muito empolgante ver quantas pessoas vieram à conferência para rezar, confessar e falar. É realmente um momento de renovação. A entronização do Coração de Jesus nos lares é um movimento de renovação do coração. Queremos fortalecer a fé em nossas famílias. Tudo isso nos mostra o quanto somos pequenos, mas o quanto somos grandes e poderosos quando unimos nossos corações a Cristo, porque amor gera amor”.