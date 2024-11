Conferência Episcopal Cubana elege nova presidência para o triênio 2024-2027

Durante a 164ª Assembleia Plenária do Episcopado, realizada de 4 a 7 de novembro, os prelados compartilharam iniciativas para o Jubileu de 2025, aprovaram a nova versão do manual de procedimentos para a prevenção de abusos e trataram de diversos temas relacionados à missão da Igreja na nação.

De 4 a 7 de novembro, os Bispos Católicos de Cuba celebraram sua 164ª Assembleia Plenária Ordinária em Havana, um encontro que representou uma oportunidade de reflexão, solidariedade e planejamento para a Igreja cubana nos próximos anos.

Segundo um comunicado da Conferência Episcopal (COCC), entre os temas de destaque, os bispos expressaram seu apoio às comunidades afetadas pelos recentes furacões, discutiram a preparação para o Ano Jubilar 2025 e realizaram eleições importantes para o Episcopado.

O encontro começou com um retiro espiritual diante do Santíssimo exposto, acompanhado de uma Lectio Divina sobre o encontro de Jesus com o cego Bartimeu, oferecendo um momento de profunda reflexão para os participantes.

A solidariedade da Igreja em Cuba diante dos furacões

No contexto das fortes tempestades que atingiram o país, especialmente os furacões Óscar e Rafael, os bispos compartilharam testemunhos de solidariedade e apoio mútuo nas áreas afetadas.

Dom Silvano Pedroso, bispo da diocese de Guantánamo-Baracoa, apresentou um relatório sobre os devastadores efeitos da passagem do furacão Óscar por sua região, destacando tanto os danos como as iniciativas de caridade promovidas pela Cáritas e outras organizações para apoiar a recuperação.

Diante desses cenários, a Cáritas impulsionou um conjunto de iniciativas solidárias em coordenação com as dioceses, como a compra de produtos básicos, seu transporte e entrega aos desabrigados, entre outras. Além disso, a instituição divulgou as medidas a serem implementadas para prevenir danos humanos e materiais diante desses fenômenos meteorológicos.

Sínodo, Jubileu e prevenção de abusos: outros temas abordados

Da mesma forma, dom Marcos Pirán, bispo Auxiliar de Holguín, compartilhou sua experiência no Sínodo sobre a Sinodalidade, onde representou a Igreja Cubana.

Em relação ao Ano Jubilar 2025, os bispos ressaltaram a importância das celebrações locais, que se concentrarão em temas-chave como a conversão, a penitência, as obras de misericórdia e a revitalização da esperança na comunidade católica cubana. Nesse sentido, destacou-se o papel das peregrinações aos santuários e o fortalecimento das práticas sacramentais, como a confissão.



Os bispos também aprovaram uma nova versão do Manual de Procedimentos para a Prevenção de Abusos, incorporando as últimas recomendações emitidas pela Santa Sé nesse âmbito. Além disso, foi anunciada a incorporação de novos membros na Comissão Nacional de Prevenção, como a irmã Adlena Aice Rodríguez e o dr. Iván Castillo Ledo.

Nova presidência da Conferência Episcopal Cubana

Um dos momentos mais significativos da Assembleia foi a eleição da nova presidência da COCC e das comissões episcopais para o triênio 2024-2027. A partir de agora, dom Arturo González Amador, bispo de Santa Clara, será o presidente, enquanto dom Juan Gabriel Díaz Ruiz, bispo de Matanzas, atuará como vice-presidente. Por sua vez, dom Eloy Ricardo Domínguez Martínez, bispo auxiliar de Havana, assumirá como secretário-geral. Entre outros membros do Comitê Permanente, foi designado o cardeal Juan de la Caridad García Rodríguez, arcebispo de Havana.

Visitas e intercâmbios frutíferos

Em um gesto de fraternidade internacional, os pastores receberam uma delegação da Igreja Católica da Polônia, liderada pelo bispo de Kielce, Jan Piotrowski, e aproveitaram a ocasião para agradecer à Igreja polonesa por sua contribuição missionária em Cuba. Também foram reconhecidos os esforços de Ignacio Marquínez, que tem trabalhado na Pastoral Familiar, implementando os Oficinas de Vida Exitosa em Casal.

A Assembleia foi concluída com um chamado à oração e solidariedade pelo povo cubano, especialmente nas áreas afetadas pelos furacões, e uma reafirmação da comunhão com as Conferências Episcopais da Espanha e do Haiti, em meio às tragédias enfrentadas por ambos os países.

Em um último ato de agradecimento, os bispos expressaram sua gratidão a dom Emilio Aranguren Echeverría e dom Juan de Dios Hernández Ruiz sj, que concluíram seus mandatos como Presidente e Secretário-Geral da COCC, respectivamente, após anos de serviço generoso à Igreja em Cuba.

Com este encontro, os bispos reafirmaram seu compromisso com a Igreja e a sociedade cubanas, renovando seu enfoque pastoral e social em um contexto de desafios e esperança.