Beato Carlo Acutis é “o primeiro jovem a participar na JMJ na Coreia"

Entrada do Santuário do Despojamento em Assis.

16 fragmentos do cabelo de Acutis, conservados em um relicário e acompanhados de um certificado de autenticidade, provenientes do Santuário do Despojamento, foram entregues nas mãos do arcebispo de Seul, dom Peter Soon-taick Chung. “O Beato Carlo Acutis é o primeiro jovem a visitar a Coreia em espírito” e a participar na JMJ. A sua presença reforçará o compromisso da Arquidiocese de envolver os jovens na próxima celebração da fé.

O Beato Carlo Acutis será uma fonte de inspiração e um “verdadeiro amigo” para os jovens coreanos e para todos aqueles que participarão na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) na Coreia em 2027. Com esta certeza os organizadores solicitaram e acolheram na Coreia de do Sul uma "relíquia de primeiro grau" do jovem beato italiano: 16 fragmentos do cabelo de Acutis, conservados em um relicário e acompanhados de um certificado de autenticidade, provenientes do Santuário do Despojamento em Assis (onde repousa o corpo do beato), e entregues nas mãos do arcebispo de Seul, dom Peter Soon-taick Chung.

Segundo o Comitê Organizador, “é uma ocasião importante à medida que se intensificam os preparativos para a JMJ 2027 em Seul”. A Arquidiocese de Seul e toda a comunidade católica na Coreia “esperam com ansiedade compartilhar a mensagem do Evangelho do Beato Carlo Acutis, em vista da próxima celebração da JMJ, para que o seu caminho de fé possa ressoar profundamente nos corações dos jovens da Coreia e de tantas outras nações", observa o Comitê.

O que impressiona os jovens coreanos, é explicado, é o fato de o beato, conhecido pela sua profunda devoção a Cristo e à Igreja, ter sido afetuosamente definido como “o influencer de Deus”, porque soube utilizar habilmente a Internet como meio para difundir a fé em Jesus, bem como organizar uma exposição dos milagres eucarísticos e aparições marianas em um site.

“A sua abordagem inovadora à evangelização deixou um impacto indelével em inúmeros jovens em todo o mundo”, observa o Comitê, mas “o seu legado de fé e devoção inabaláveis ​​continuarão a inspirar os jovens no futuro”.

Durante a cerimônia de entrega das relíquias, o arcebispo Chung esteve acompanhado por alguns membros da comissão organizadora e por um grupo de jovens representantes da comunidade coreana. Simbolicamente, lê-se em uma nota da Arquidiocese de Seul: “O Beato Carlo Acutis é o primeiro jovem a visitar a Coreia em espírito” e a participar na JMJ. A sua presença reforçará o compromisso da Arquidiocese de envolver os jovens na próxima celebração da fé que os bispos coreanos desejam que seja “um encontro não só para jovens de fé católica, mas que possa envolver também jovens de outras religiões”, a fim de tornar-se uma grande assembleia que oferece Jesus Cristo e anuncia o seu Evangelho na Coreia e em toda a Ásia.

Em julho de 2024, o Beato Carlo Acutis recebeu formalmente a aprovação do Papa Francisco e do Consistório dos Cardeais para ser proclamado santo e o Papa Francisco anunciou na Audiência Geral de quarta-feira a data da cerimônia de canonização: 27 de abril de 2025, Ano do Jubileu.

*Agência Fides