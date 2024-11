Cáritas Jerusalém: dois agentes feridos em um bombardeio

Conflito em Gaza (AFP or licensors)

“Mas nós permaneceremos no local”, afirmam os membros da Cáritas local.

Vatican News

A Cáritas Jerusalém dá o alarme depois que dois membros de sua equipe foram feridos durante um intenso bombardeio no assentamento de Al-Nuseirat, na Faixa de Gaza. O ataque deixou casas em ruínas, interrompeu a infraestrutura vital e causou inúmeras vítimas civis, impedindo o acesso a serviços essenciais de saúde e apoio.

“Apesar dos perigos crescentes” - destaca a Cáritas italiana -, os colegas de Jerusalém relatam que, “as equipes da Cáritas permanecem firmes e estão fornecendo ajuda médica fundamento no local”.

A Cáritas Italiana – afirma -, está próxima de todas as pessoas que sofrem com esta guerra e se solidariza com a Cáritas Jerusalém e sua equipe, na esperança de uma rápida recuperação para os feridos e o compromisso de todos a pôr fim às hostilidades.