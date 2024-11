Cardeal Arizmendi: o assassinato de Pe. Marcelo não impede o desejo de paz

O bispo emérito de San Cristóbal de las Casas, no México, recorda a figura do sacerdote assassinado em 20 de outubro no país: "ele sempre apoiou a reconciliação, o respeito mútuo. Alguns não gostavam dele e queriam eliminá-lo, mas essa é uma obra de Deus, uma obra da Igreja que continua".

Johan Pacheco - Vatican News



“Vinte e dois anos atrás eu o ordenei sacerdote e por muito tempo ele trabalhou nas comunidades Tsotsil”. O cardeal Felipe Arizmendi Esquivel, bispo emérito de Chiapas, recorda o legado do sacerdote Marcelo Pérez, assassinado em 20 de outubro, como um homem de comunhão com a Igreja que sempre defendeu a justiça e a paz entre os povos. “Um dedicado servidor do Evangelho e do povo fiel de Deus”, foi como o Papa o descreveu no Angelus de 27 de outubro.



Padre Marcelo, morto pela paz e reconciliação



O cardeal descreveu a situação em Chiapas, caracterizada por uma migração constante e cada vez mais maciça, o que torna muito difícil para as instituições governamentais, bem como para a Igreja, cuidar das comunidades que muitas vezes estão sujeitas à ação de grupos armados que “disputam o controle do território não tanto pelas drogas, mas para extorquir dinheiro, especialmente dos migrantes”. As comunidades indígenas em que o Pe. Marcelo vivia, explica o cardeal, estão frequentemente “em uma luta entre si pelo poder político”, e foi nessas situações que o padre assassinado “sempre defendeu a paz, a reconciliação, o respeito mútuo, o fato de que ninguém deve abusar de seu poder ou qualquer outra coisa”. Portanto, parece que alguns não gostavam dele e queriam eliminá-lo, mas essa é uma obra de Deus, uma obra da Igreja, e não pode ser interrompida”.



O que se sabe sobre o assassinato do padre?



O governo diz que já prendeu o suposto autor do crime, mas culpa outras pessoas. Precisamos então entender quem são os instigadores e o motivo desse assassinato.



Qual era o trabalho do Padre Marcelo Pérez e qual é o seu legado?



O Padre Marcelo era de origem indígena, do grupo étnico Tsotsil. Lá ele promoveu o respeito mútuo, a paz e a reconciliação. Ele foi nomeado pelo meu bispo como sucessor na paróquia de Nuestra Señora de Guadalupe, em San Cristóbal de las Casas, e mesmo de lá continuou a apoiar as causas da paz e da justiça. Seu trabalho foi fundamental, em comunhão com todos, ele nunca foi um homem isolado, seja por causas políticas ou outras. Ele sempre foi um homem da Igreja e da oração, um servo de Deus e das causas do povo, especialmente a paz, a reconciliação e a fraternidade.



Qual é o caminho para encontrar a paz e o respeito pela vida em Chiapas e em outros lugares do México que passam por conflitos semelhantes?



Todos nós devemos continuar a trabalhar pela paz na família em primeiro lugar, e depois nos bairros, entre vizinhos, nas comunidades. Educar a todos, esse foi o trabalho do Padre Marcelo e é o trabalho da Igreja, continuamos a fazê-lo falando sobre reconciliação e paz, nunca sobre violência e armas. O governo tem muitas preocupações, como desarmar esses grupos que dominam os territórios, nas comunidades indígenas e em outros lugares, em Chiapas e no México. A autoridade civil tem uma grande responsabilidade de fazer mais para que esses grupos, que se sentem livres para agir, seja para extorsão ou tráfico de drogas, possam ser desarmados e desmantelados. Em minha pequena cidade não há violência porque todos pagam o que os grupos armados exigem, pagam um imposto sobre tudo o que é vendido, ovos, tortilhas, milho. Mesmo que você construa uma casa, os materiais devem ser vendidos pelo preço que eles estabelecem. Falei com alguns dos líderes desses grupos armados, mas eles não me ouvem, o que conta é o dinheiro e as armas. O governo deve fazer sua parte, assim como a Igreja na evangelização. Não podemos parar de promover a justiça, o respeito e, acima de tudo, a paz.



O senhor quer dizer que a comunidade está sempre sob ataque e extorsão?



Sim, as pessoas se sentem indefesas porque o governo exige que elas denunciem o que está acontecendo, mas elas têm medo porque correm o risco de sofrer represálias. O exército, a guarda nacional e a polícia devem estar presentes para proteger a população pobre. É correto incentivá-los a denunciar, mas o governo deve fazer sua parte, assim como nós devemos fazer a nossa.

Para a Igreja no México, esse testemunho do Padre Pérez e de tantos outros é uma ajuda para viver o Evangelho fielmente, especialmente em face da injustiça...

Sim, essa é a nossa vocação. Não vamos impor a paz com armas. Jesus Cristo nunca fez isso dessa forma, ele o fez por meio da pregação. A grande maioria das pessoas nos ouve. Mas há outros grupos que são muito atraídos pelo dinheiro e que, por dinheiro, se aliam a outros. Como disse o Papa, a guerra não tem a última palavra, o mal não tem a última palavra, Deus tem a última palavra. E continuar a construir a paz não depende apenas do governo, mas de cada um de nós, governo, sociedade, Igreja, famílias, escolas, mídia. Vamos todos fazer o que pode ser feito para trazer a paz.