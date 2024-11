Brasileiros estarão no 6º Congresso Americano Missionário em Porto Rico

Confira a programação que vai animar os missionários e missionárias que estarão em Porto Rico durante o 6º Congresso Americano Missionário (CAM6).

Porto Rico se prepara para receber missionários e missionárias de toda a América durante o 6º Congresso Americano Missionário (CAM6), que será realizado na cidade de Ponce, entre os dias 19 e 24 de novembro de 2024. Entre os participantes, uma delegação de 60 brasileiros, vindos de diferentes regiões do país, estará presente, representando o Brasil nesse evento de grande importância para a Igreja Católica na América.

O CAM6 tem como tema “Evangelizadores com Espírito até os confins do mundo” e lema “América, na força do Espírito, testemunhas de Cristo”. O evento tem o objetivo promover a missão ad gentes da Igreja com novo vigor, caminhando juntos na escuta do Espírito, a fim de sermos testemunhas da fé em Jesus Cristo na realidade de nossos povos e até os confins da terra. O CAM6 quer aprofundar a reflexão sobre o papel missionário da Igreja e incentivar o compromisso com uma ação pastoral que atenda às necessidades concretas das populações do Continente Americano.

Porto Rico: a Igreja que acolhe

A Igreja Católica de Porto Rico, anfitriã do evento, enfrenta atualmente desafios próprios que refletem as dificuldades econômicas e sociais do país, agravadas por crises recentes, como a recuperação dos furacões e a pandemia da Covid-19. O número de fiéis ainda representa uma parcela significativa da população, mas o engajamento com a instituição tem variado nos últimos anos devido às dificuldades econômicas e à emigração de porto-riquenhos para os Estados Unidos.

O território de Porto Rico é de 9.104 quilômetros quadrados. Suas línguas oficiais são o espanhol e o inglês. Atualmente tem 3.655.800 habitantes, dos quais 2.303.154 católicos, ou seja, 63% da população, segundo estatísticas publicadas pela Santa Sé. A Igreja local tem buscado maneiras de revitalizar sua presença e atuação pastoral, promovendo iniciativas de acolhida e apoio às comunidades vulneráveis.

O CAM6 será uma oportunidade para que missionários brasileiros e de outros países possam testemunhar a realidade da Igreja em Porto Rico, contribuindo com apoio espiritual e fortalecendo os laços de cooperação e solidariedade. Para os missionários do Brasil, o congresso representa uma chance de compartilhar as experiências pastorais adquiridas em suas regiões, trazendo a riqueza da diversidade cultural e religiosa do país.

Com uma programação diversificada que incluirá palestras, oficinas, celebrações e visitas missionárias, o CAM6 promete ser um marco na jornada missionária de todos os participantes e um momento de renovação da fé e do compromisso social da Igreja em toda a América.

Confira a programação do 6º Congresso Americano Missionário

Terça-feira, 19 de novembro de 2024

8h – Chegada e Animação Missionária

10h – Missa de abertura do 6º Congresso Missionário Americano

13h – Deslocamento até a PUCPR e almoço

15h30 – Apresentação do Congresso e saudações protocolares no Complexo Desportivo e Cultural

16h30 – Lanche e banhos

17h – Introdução Teológica e Metodológica ao Congresso

17h20 – Porto Rico e Caribe: porta de entrada da fé na América e porta de saída da fé até os confins da terra

18h – Deslocamento para as paróquias

19h30 – Noite de animação missionária e cultural nas paróquias

Quarta-feira, 20 de novembro de 2024

7h – Saída do ponto de encontro das paróquias até o Complexo

7h30 – Animação Missionária no Complexo Desportivo e Cultural

9h – Oração

9h20 – Transição

9h30 – Conferência: “A missão nasce da Trindade: da missio Dei à missio eclessiae”

10h20 – Lanche

10h50 – Transição

11h – Conferência: “Evangelizadores com Espírito até os confins da terra: Protagonismo do Espírito”

11h50 – Transição

12h – Testemunho Missionário

12h30 – Almoço

15h – Reflexão missiológica em grupos

16h – Lanche e deslocamento para o Complexo

17h30 – Encerramento do dia – Complexo Desportivo e Cultural

18h – Deslocamento às paróquias

19h30 – Noite de animação cultural missionária e paroquial

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

7h – Saída do ponto de encontro das paróquias até o Complexo

7h30 – Animação Missionária no Complexo Desportivo e Cultural

9h – Oração

9h20 – Transição

9h30 – Conferência: “O Reino como horizonte da Missão: Caminho para a transformação social em um contexto de desigualdades”

10h20 – Lanche

10h50 – Transição

11h – Conferência: “Testemunhas de Cristo num contexto de diferenças”

11h50 – Transição

12h – Testemunho Missionário

12h30 – Almoço

15h – Reflexão missiológica em grupos

16h30 – Lanche e deslocamento para o Complexo

17h30 – Encerramento do dia – Complexo Desportivo e Cultural

18h – Deslocamento às paróquias

19h30 – Noite de animação cultural missionária e paroquial

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

7h – Saída do ponto de encontro das paróquias até o Complexo

7h30 – Animação Missionária no Complexo Desportivo e Cultural

9h – Oração

9h20 – Transição

9h30 – Conferência: “Discípulos Missionários iniciados e enviados”

10h20 – Lanche

10h50 – Transição

11h – Conferência: “Da América para o mundo e do mundo para a América”

11h50 – Transição

12h – Testemunho Missionário

12h30 – Almoço

15h – Reflexão missiológica em grupos

16h30 – Lanche e deslocamento para o Complexo

17h30 – Encerramento do dia – Complexo Desportivo e Cultural

18h – Deslocamento às paróquias

19h30 – Noite de animação cultural missionária e paroquial

Sábado, 23 de novembro de 2024

7h – Chegada à paróquia

8h – Saudações, oração e instruções para a missão

9h – Missão paroquial

12h – Almoço

14h – Missão paroquial

Domingo, 24 de novembro de 2024

13h – Festival da Juventude

15h – Missa de Envio do Congresso Missionário Americano

18h – Deslocamento para as paróquias

19h30 – Noite de animação missionária e cultural nas paróquias

Segunda-feira, 25 de novembro de 2024

Despedidas

Fonte: POM