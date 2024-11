Bispo do Laos e Camboja: a vida da Igreja aqui “é um pequeno milagre”

“No Laos a vida da Igreja palpita, há participação e lealdade, é uma comunidade que é culturalmente muito local, mas que vive em total lealdade ao Papa, a quem considera com grande afeto”. Palavras do padre jesuíta Enrique Figaredo Alvargonzález SJ presidente da Conferência Episcopal do Laos e do Camboja (CELAC).

“No Laos, há grandes dificuldades de comunicação com o mundo exterior. Mesmo para mim, que agora sou o presidente da Conferência Episcopal do Laos e do Camboja (CELAC), é muito complicado entrar em contato com os bispos locais, que são bastante idosos ou enfermos, ou com outros representantes das comunidades católicas. Há dificuldades com o idioma e dificuldades relacionadas ao controle do aparato governamental. Os contatos são esporádicos. No entanto, a comunidade católica no Laos dá glória a Deus, tem uma fé forte e continua seu caminho com alegria”, são palavras do padre jesuíta Enrique Figaredo Alvargonzález SJ, Prefeito Apostólico de Battambang, Camboja, e Presidente em exercício da CELAC, a Conferência Episcopal que reúne os Bispos dos dois países do sudeste asiático. A Assembleia dos Bispos é realizada duas vezes por ano, uma no Laos e outra no Camboja e, no decorrer do ano, tenta-se manter um vínculo entre os bispos, dependendo das necessidades e oportunidades da comunidade da igreja.

Um pequeno milagre

“No Laos”, conta ainda o Prefeito Apostólico, ”há apenas sacerdotes e religiosos locais porque os missionários estrangeiros não são permitidos em caráter permanente. Os contatos das comunidades locais com o mundo exterior são difíceis, e até mesmo as Igrejas dos países vizinhos podem oferecer apoio limitado e esporádico. Mas a comunidade do Laos não perde a coragem de forma alguma e realmente vive cada dia para a glória de Deus”. O bispo laosiano Andrew Souksavath Nouane, vigário apostólico de Paksé desde 2022”, relata Figaredo, “é o mais jovem e fala inglês, por isso é a referência para nossas comunicações com a Igreja do Laos, que”, informa ainda, “é necessariamente autônoma e autossuficiente, em todos os níveis, já que não tem ajuda material ou espiritual do exterior”. Dentro dessa estrutura, “a Igreja segue em frente apenas pela graça de Deus. A vida da comunidade prossegue bem, até mesmo os batizados estão crescendo. Como isso é possível? Eu diria que é um pequeno milagre.

A vida da Igreja palpita, lealdade ao Papa

Há muitas religiosas e catequistas, todas do Laos, que ajudam muito na vida pastoral, especialmente nas aldeias onde há pessoas batizadas”, observa. O Prefeito Apostólico Figaredo relembra algumas das celebrações das quais participou no Laos: “Ali pôde-se ver a vitalidade da comunidade católica do Laos. Na liturgia da ordenação episcopal do Vigário Apostólico Souksavath, a igreja estava lotada, havia cerca de 4 mil pessoas provenientes de todo o país. A celebração do reconhecimento dos mártires laosianos em 2016 também foi um grande evento de fé, muito bem organizado e vivenciado com emoção”. Então”, continua o Prefeito, “a vida da Igreja palpita, há participação e lealdade, é uma comunidade que é culturalmente muito local, mas que vive em total lealdade ao Papa, a quem considera com grande afeto”, prossegue. “Do que eles precisam? De estruturas, de formação espiritual e bíblica para as irmãs, para os catequistas, para os seminaristas, para os fiéis. Os sacerdotes e professores poderiam vir das Igrejas dos países vizinhos, mas isso nem sempre é permitido”, afirma.

Sinal positivo

Um sinal positivo, observa Figaredo, é “o estabelecimento da Cáritas do Laos, que já está funcionando e está incluída na rede da Caritas Internationalis, por meio da qual os voluntários laosianos participam de encontros no exterior, por exemplo, em Bangkok”. O presidente da CELAC conclui: “Com base em minha própria experiência, posso dizer que há uma grande esperança para a Igreja no Laos. Há vida. Há muitos jovens, e há um florescimento de vocações para o sacerdócio e para a vida consagrada, que são mais numerosas do que no Camboja. No Laos, com 51 mil fiéis, há mais católicos do que no Camboja. Para os contatos com o exterior e o estímulo da Igreja universal, há alguns padres que estudaram nas Filipinas e, portanto, aprenderam inglês. Essas pessoas são um elo de conjunção e podem ajudar muito sua comunidade e seu país”.

