Advento: um tempo de espera, renovação e esperança

Neste ano, esse tempo associado à oração, à penitência e à esperança começa neste domingo (01/12), convidando os fiéis a refletirem sobre a vinda do Salvador e a renovarem a sua fé.

Renan Dantas - Diocese de Juína/MT

O Advento marca o início do Ano Litúrgico na Igreja Católica, sendo um período de preparação e espera pelo nascimento de Jesus Cristo. Em 2024 começa no dia 1º de dezembro, inaugurando o Ano Litúrgico C, com leituras do Evangelho de São Lucas. Esse tempo, comumente associado à oração, à penitência e à esperança, convida os fiéis a refletirem sobre a vinda do Salvador e a renovarem sua fé.

O significado e a estrutura do advento

A palavra “Advento” vem do latim ad-venire, que significa “vir, chegar”. Ele é dividido em dois momentos:

1. Primeiras duas semanas: Foco na segunda vinda de Cristo, como Rei e Juiz.

2. Últimas duas semanas: Preparação imediata para o Natal, celebrando a primeira vinda de Jesus, em Belém.

Mais do que uma contagem regressiva para o Natal, o Advento é um chamado à vigilância espiritual e à conversão, marcado por gestos de solidariedade e aprofundamento da fé.

A coroa do advento: um símbolo de luz e esperança

A Coroa do Advento é um dos símbolos mais populares deste período. Feita de ramos verdes e em formato circular, representa a eternidade de Deus e a esperança trazida por Cristo. As quatro velas, acesas progressivamente a cada domingo, possuem significados específicos, refletindo a espiritualidade deste tempo:

• 1ª vela (roxa): Representa a esperança nas promessas de Cristo.

• 2ª vela (vermelha): Remete à conversão e ao amor de Cristo pelos pobres e necessitados.

• 3ª vela (rosa): Expressa a alegria pela proximidade do Natal, celebrada no Domingo Gaudete.

• 4ª vela (branca): Simboliza a paz e a pureza de Cristo, Luz do mundo.

Além disso, as velas podem ser interpretadas teologicamente, simbolizando diferentes manifestações de Cristo:

1. Jesus histórico: Sua Encarnação.

2. Cristo nos pobres: Sua presença nos mais necessitados.

3. Cristo nos Sacramentos: Fonte de graça e comunhão.

4. Parusia: A segunda vinda de Cristo.

Embora não seja um elemento litúrgico oficial, a Coroa do Advento tem grande valor pedagógico, ajudando os fiéis a viverem este tempo com mais profundidade espiritual.

As cores litúrgicas: roxo e rosa

A cor predominante do Advento é o roxo, sinalizando penitência e vigilância. Já no terceiro domingo, a Igreja utiliza o rosa, no espírito de alegria e júbilo pelo Natal que se aproxima. Esse contraste de cores expressa o equilíbrio entre a expectativa e a celebração.

Campanha para a evangelização: uma expressão de solidariedade

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou no domingo, 24 de novembro, a Campanha para a Evangelização 2024. Com o tema “Jesus, nossa Esperança, habita entre nós. É nossa missão anunciá-lo”, a campanha deste ano é inspirada no Jubileu da Esperança, que será celebrado em 2025.

A Campanha para a Evangelização nasceu em 1998, após a Assembleia Geral da CNBB do ano anterior. Realizada sempre no quarto domingo antes do Natal, a iniciativa tem como objetivo favorecer a vivência do sentido litúrgico do Advento e mobilizar os fiéis para a Coleta Nacional para a Evangelização, marcada para o terceiro domingo do Advento (15 de dezembro de 2024).

Os recursos arrecadados são aplicados na sustentação das atividades evangelizadoras da Igreja, desde projetos pastorais até iniciativas sociais, fortalecendo a missão da Igreja no Brasil. Assim, a campanha é uma expressão concreta de solidariedade e compromisso com o anúncio da Boa Nova.

O Advento é mais do que uma preparação para o Natal; é uma oportunidade de renovação espiritual e compromisso com os ensinamentos de Cristo. Durante este tempo, os fiéis são convidados a refletir sobre o significado do nascimento de Jesus e a transformar essa reflexão em ações concretas de amor, solidariedade e fé. Que este tempo de Advento seja, para cada cristão, um caminho de luz, marcado pela esperança e pelo compromisso de acolher o Salvador que vem.