Arcebispo de Valência oferece paróquias para acolher vítimas das enchentes

O arcebispado de Valência está colocando à disposição as paróquias - cujas instalações estão em boas condições - como lugares de solidariedade e acolhimento para os afetados pelas enchentes e para os militares das forças armadas espanholas que foram mobilizados ao local do desastre para prestar serviços de resgate.

Mireia Bonilla - Vatican News



O número de mortos na Espanha causado pela pior tempestade tropical do século XXI aumenta com os dias, enquanto o trabalho de resgate continua ininterrupto na busca por dezenas de pessoas desaparecidas. O fenômeno, conhecido como “Depressão Isolada de Alto Nível” (Dana), afetou principalmente a Comunidade Valenciana.



“Foi uma experiência verdadeiramente surpreendente para todos nós, tanto pela magnitude da tragédia quanto pela rapidez com que os eventos aconteceram. De fato, na noite de terça-feira, quando fomos descansar, estávamos cientes de que havia sido uma grande Dana, mas não tínhamos consciência da magnitude da tragédia”, disse o arcebispo de Valência, dom Enrique Benavent.



Autoridades desaconselham aproximação à área afetada



O arcebispo Benavent esclareceu que ainda não conseguiu acessar a área afetada, porque a prioridade é para todos aqueles que estão empenhados em procurar os desaparecidos e ajudar os afetados, mas assim que puder, “irá visitar as paróquias e os padres”.



"Pedi a opinião das autoridades públicas e elas me aconselharam totalmente a não ir até lá. Eles me desaconselharam totalmente porque há pontes que caíram e o acesso às áreas afetadas, em alguns casos, é muito difícil e complicado. Tenho que ser obediente às instruções das autoridades, pois essa é a maneira de agir de forma coordenada para facilitar o trabalho de todos”.



O prelado também explicou que na terça-feira, 30 de outubro, as linhas telefônicas estavam funcionando de forma intermitente e a comunicação não estava sido fácil: “embora as linhas telefônicas ainda não estivessem funcionando corretamente, pude certificar que todos os padres estão bem e isso já me dá uma certa tranquilidade”.

Arcebispo valenciano oferece instalações paroquiais como abrigo



Apenas 48 horas após o desastre, a escala da tragédia ainda estava sendo avaliada. No entanto, unidades militares chegaram para ajudar no trabalho de remoção dos escombros nos vilarejos afetados. “Pediram-me acomodação para uma unidade militar vinda de Madri, e nós, na medida do possível, colaboraremos para oferecer-lhes apoio”, disse o arcebispo espanhol.



Ele também fez um apelo urgente a todos os cristãos para que se unam em solidariedade àqueles que estão mais sofrendo: "estamos usando todos os meios e possibilidades para ajudar aqueles que precisam. Oferecemos as instalações das paróquias que estão em condições de se tornarem locais de solidariedade e acolhimento”.



Uma mensagem de esperança em meio à dor



“Essa situação deve ser uma oportunidade para sermos mais irmãos e irmãs. Viver com confiança em Deus é fundamental, especialmente em tempos tão difíceis”. Esse é o convite do arcebispo Benavent, que exorta a “manter a fé e a esperança”, lembrando que a dor pode ser transformada em uma oportunidade de crescimento espiritual.

A mensagem de solidariedade do Papa

O Papa Francisco enviou uma mensagem em vídeo ao presidente da Conferência Episcopal Espanhola, o arcebispo Luis Argüello, na qual expressou proximidade com o povo de Valência e lhe pediu que “a partir de Valladolid, que a transmita a eles”. “Estou próximo a eles nestes momentos da catástrofe. Rezo por eles”, disse o Papa.