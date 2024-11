Jesus Cristo

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Vem Senhor Jesus"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Meu Reino não é deste mundo”…

Vatican News O Rei Jesus, um Rei humilde e simples, exemplo de bondade, misericórdia e de paz. Pilatos diz. 'Tu és o Rei dos judeus?' Jesus respondeu: 'Tu estas dizendo por ti mesmo, ou outros te disseram isso sobre mim?' E Pilatos falou: 'por acaso sou judeu? O povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim'. 'Que fizestes?' Jesus respondeu: 'Meu Reino não é deste mundo. Se o meu Reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu Reino não é daqui', disse Jesus a Pilatos. 'Tu és Rei?' Jesus respondeu: 'Tu dizes eu sou Rei. Eu nasci e vim ao mundo dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz'. A gente aprende com Jesus que privilégio não combina com missão… A CANÇÃO "VEM SENHOR JESUS" - Autor: Valmir Alencar