Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Só um coração"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “a vossa libertação está próxima…”

Vatican News

Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar, das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai e erguei as cabeças porque a vossa libertação está próxima…

A CANÇÃO "SÓ UM CORAÇÃO" / Autor: Antonio Cardoso

Ouça e compartilhe