Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Estou aqui"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “essa pobre viúva deu mais do que todos os outros”…

Tomai cuidado com os doutores da Lei, eles gostam de andar com roupas vistosas, de serem cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas Sinagogas, dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava simplesmente sentado no Templo, diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava as suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva com duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: “Em verdade vos digo, essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela em sua pobreza ofereceu tudo aquilo que possuía”…

A CANÇÃO E A PRECE "ESTOU AQUI" Autores: Erasmo Carlos e Roberto Carlos

